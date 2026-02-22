¡Ojito! Cristiano Ronaldo confiesa dónde jugará la próxima temporada

Tras 2 juegos de huelga, Cristiano volvió a jugar con el Al-Nassr, donde se mandó un doblete sumando su gol n.º 964, pero la sorpresa no acabó ahí; Ronaldo declaró cuál sería su club la próxima temporada.

Gran actuación, declaraciones contundentes

Cristiano Ronaldo, después de estar ausente con el Al-Nassr por dos juegos, el luso multicampeón de la Champions League, marcó dos goles ante el Al-Hazm que suman a su búsqueda del gol n.° 1000.

Al finalizar el partido, el portugués dejó declaraciones sobre su futuro y respondió acerca de todas las especulaciones de su salida del equipo saudí.

La posibilidad de su salida del equipo de Arabia Saudita empezó a tomar fuerza después de que algunos medios aclararan que la mala gestión del club podría desencadenar que el luso pudiese marcharse al final de la temporada, pero, al parecer, las cosas no van por ahí, ya que el mismo portugués declaró que está encantado en el lugar donde está.

Cristiano Ronaldo celebrando con afición del Al Nassr l X:AlNassrFC

Ronaldo pone fin a los rumores

Cristiano Ronaldo el día de ayer sábado comentó lo siguiente:

"Estoy muy feliz y, como digo tantas veces, pertenezco a Arabia Saudí. "Es un país que nos recibió muy bien a mí, a mi familia y a mis amigos. Estoy feliz aquí y quiero seguir aquí. Y lo más importante es que seguimos adelante y que vamos líderes en la clasificación", dijo Cristiano en referencia al punto de más que suman sobre el Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo | AP

Por lo que el portugués seguirá en Arabia Saudita la siguiente temporada, a costa de que pase un caso extraordinario a lo largo de la temporada.