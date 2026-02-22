Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ojito! Cristiano Ronaldo confiesa dónde jugará la próxima temporada

Cristiano Ronaldo tras victoria sobre el Al-Hazm l X:AlNassrFC
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:35 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Después de su doblete ante el Al-Hazm, el luso reveló dónde jugará la próxima temporada.

Tras 2 juegos de huelga, Cristiano volvió a jugar con el Al-Nassr, donde se mandó un doblete sumando su gol n.º 964, pero la sorpresa no acabó ahí; Ronaldo declaró cuál sería su club la próxima temporada.

Gran actuación, declaraciones contundentes 

Cristiano Ronaldo, después de estar ausente con el Al-Nassr por dos juegos, el luso multicampeón de la Champions League, marcó dos goles ante el Al-Hazm que suman a su búsqueda del gol n.° 1000.

Al finalizar el partido, el portugués dejó declaraciones sobre su futuro y respondió acerca de todas las especulaciones de su salida del equipo saudí. 

La posibilidad de su salida del equipo de Arabia Saudita empezó a tomar fuerza después de que algunos medios aclararan que la mala gestión del club podría desencadenar que el luso pudiese marcharse al final de la temporada, pero, al parecer, las cosas no van por ahí, ya que el mismo portugués declaró que está encantado en el lugar donde está.

Cristiano Ronaldo celebrando con afición del Al Nassr l X:AlNassrFC

Ronaldo pone fin a los rumores

Cristiano Ronaldo el día de ayer sábado comentó lo siguiente:

 "Estoy muy feliz y, como digo tantas veces, pertenezco a Arabia Saudí. "Es un país que nos recibió muy bien a mí, a mi familia y a mis amigos. Estoy feliz aquí y quiero seguir aquí. Y lo más importante es que seguimos adelante y que vamos líderes en la clasificación", dijo Cristiano en referencia al punto de más que suman sobre el Al-Hilal.
Cristiano Ronaldo | AP

Por lo que el portugués seguirá en Arabia Saudita la siguiente temporada, a costa de que pase un caso extraordinario a lo largo de la temporada.

Cristiano Ronaldo quiere seguir aumentando su cuota de goles | X: @AlNassrFC
Últimos videos
Lo Último
16:34 El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
15:39 ‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Futbol
22/02/2026
El Mencho tenía boletos para el Mundial 2026, de acuerdo con reportes
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Futbol
22/02/2026
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?