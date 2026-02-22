Matan a hombre que ingresa a residencia de Trump con una escopeta ¿Cómo se encuentra el presidente y su esposa?

Un hombre armado fue abatido este domingo por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos después de que ingresó ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el resort y club privado del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.

El incidente ocurrió en el complejo Mar-a-Lago, residencia privada y club propiedad del expresidente Donald Trump./ AP

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. hora local cuando el individuo, identificado por las autoridades como un hombre blanco de unos 20 años de edad y procedente de Carolina del Norte, entró en el área restringida cerca de la puerta norte de la propiedad.

¿Qué motivó el ingreso armado a Mar-a-Lago y cómo reaccionaron las autoridades?

Según reportes oficiales, el hombre portaba una escopeta y un recipiente con gasolina cuando fue detectado dentro de la zona de seguridad. Los agentes del Servicio Secreto y un auxiliar del sheriff del condado de Palm Beach lo confrontaron y le ordenaron que dejara los objetos que llevaba consigo.

De acuerdo con declaraciones de las autoridades, el individuo depositó el recipiente con gasolina pero, posteriormente, levantó la escopeta en posición de disparo, lo cual fue interpretado como una amenaza inminente. Ante esto, los agentes abrieron fuego y lo neutralizaron en el lugar.

Autoridades del condado de Palm Beach y el Servicio Secreto desplegaron un operativo de seguridad tras la intrusión./ X

Los responsables de seguridad no resultaron heridos, y no se reportó la presencia de otros civiles o protegidos del Servicio Secreto en el lugar durante el incidente.

¿Estaba Donald Trump en Mar-a-Lago durante el incidente?

No. En el momento del suceso, Donald Trump y su esposa Melania se encontraban en Washington D.C., donde el expresidente asistía a actividades oficiales en la Casa Blanca.

La residencia de Mar-a-Lago, que Trump frecuenta con regularidad los fines de semana, no estaba ocupada por la familia en ese momento, lo que permitió que las fuerzas de seguridad actuaran sin que personas bajo protección directa de los agentes estuvieran en riesgo.

Identidad y motivos del agresor siguen bajo investigación

Hasta el momento, la identidad del hombre abatido no ha sido difundida oficialmente por completo, aunque varios informes señalan que podría tratarse de Austin Tucker Martin, de 21 años y oriundo de Carolina del Norte.

De acuerdo con reportes oficiales, el individuo portaba un arma larga y un recipiente con gasolina cuando fue confrontado por agentes./ AP