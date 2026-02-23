Mourinho no hablará antes del choque entre Benfica y Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Benfica, guardará silencio antes del partido de este miércoles contra el Real Madrid en la capital española, correspondiente a la Vuelta de los Playoffs de cara a los Octavos de Final de la Champions League.

Aunque la normativa de la UEFA permite a Mou comparecer ante los medios antes del encuentro, el técnico ha decidido, siguiendo su costumbre a lo largo de su carrera cada vez que ha sido expulsado, no hablar con la prensa.

Por lo tanto, el entrenador del Benfica no realizará ninguna actividad mediática al encontrarse inhabilitado para ejercer su labor. Cabe recordar que Mourinho fue expulsado en el partido de Lisboa, dirigido por el árbitro francés François Letexier.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

Prestianni, sancionado

El futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, fue sancionado de manera provisional por la UEFA y no podrá disputar el próximo partido ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en los Playoffs de Vuelta de la Champions League.

La medida se debe a una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo, relacionada con un comportamiento discriminatorio.

La decisión fue anunciada por el máximo ente del futbol europeo tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid la semana pasada.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Qué dijo la UEFA sobre Prestianni?

En un comunicado oficial, la UEFA detalló el proceso que condujo a la sanción al jugador del Benfica, quien protagonizó un penoso pasaje con Vinícius Júnior la pasada semana en Portugal.

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio (...) el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni", explica el comunicado.