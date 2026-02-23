Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El amor de un padre: técnico de Concacaf renuncia a dirigir en el Mundial 2026 para cuidar a su hija

Dick Advocaat l AP
Associated Press (AP) 09:53 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Dick Advocaat ya no estará con Curazao debido a problemas de salud de su hija

Dick Advocaat renunció como técnico de Curazao debido a problemas de salud de su hija y no dirigirá a la selección en el Mundial 2026, después de que catapultaran su clasificación a finales del años pasado tras un empate sin goles ante Jamaica en el Independence Park.

El entrenador neerlandés, de 78 años, estaba previsto para conducir al país caribeño en un debut contra Alemania, cuatro veces campeona, el 14 de junio en Houston, para iniciar su histórico debut; sin embargo, ha decidió ver por su hija y estar en esos momento de máxima importancia.

Curazao se sube al Mundial 2026 l X:Concacaf

¿Qué dijo Dick Advocaat?

"Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Pero eso no cambia el hecho de que extrañaré mucho a Curazao, a la gente de allí ya mis colegas", dijo Advocaat en un comunicado difundido el lunes por la federación de fútbol del país.

“Considero que clasificar al país más pequeño del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera”, añadió. “Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los directivos que creyeron en nosotros”, destacó el estratega.

Curazao en partido en la Concacaf l X:Concacaf

Fred Rutten ha sido nombrado su sucesor, informó la federación. Anteriormente entrenó a FC Twente, PSV Eindhoven, Feyenoord y Schalk. Curazao acudirá al Mundial como la nación con menor población que jamás se haya clasificado para el máximo torneo del futbol masculino.

Se acerca el debut en un Mundial

Curazao, un territorio autónomo de unos 156.000 habitantes dentro del Reino de los Países Bajos, le arrebató el récord a Islandia, con una población de poco más de 350.000, que era el país más pequeño en llegar al Mundial cuando se clasificó para Rusia 2018.

El equipo depende en gran medida de jugadores nacidos y criados en los Países Bajos. Curazao ha reclutado activamente en su diáspora, obteniendo permisos de la FIFA, dentro de las normas del fútbol mundial, para cambiar la elegibilidad de selección nacional de jugadores que alguna vez representaron a los Países Bajos en categorías juveniles o Sub-21, incluidos cinco desde agosto.

Jamaica con pasillo a Curazao en 2017 l X:Concacaf

Advocaat dirigió a su natal Holanda a los Cuartos de Final en el Mundial de 1994 y dirigió a Corea del Sur en el torneo de 2006 en Alemania y esta por sumar una justa mundialista más a su curriculum que al parecer en Norteamérica no será, pero podrá ser en otra oportunidad.

Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
12:11 Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
12:04 Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
12:01 "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
11:46 ¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
11:38 ¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
11:36 América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México
11:22 ¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México
11:16 ¡Unido en oración! Matías Almeyda lanza emotivo mensaje a México
10:55 Partidos de hoy lunes 23 de febrero
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Contra
23/02/2026
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Contra
23/02/2026
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Futbol
23/02/2026
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Rota Sedes Mundial México
Futbol
23/02/2026
"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
Futbol
23/02/2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
Futbol Internacional
23/02/2026
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales