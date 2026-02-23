Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sin camioneta ni instrumentos: Grupo musical es víctima de violencia en carretera tras muerte del Mencho

Los integrantes de Línea M viajaban de CDMX a Mazatlán luego de una presentación/IG: @lineam_oficial
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:41 - 23 febrero 2026
Los integrantes de la agrupación Línea M quedaron varados luego de que delincuentes les quitaron su camioneta y la quemaron

Nadie se salvó de la violencia que se vivió en gran parte del país tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.


Un ejemplo de ello fueron los integrantes del grupo musical Línea M, quienes compartieron en redes sociales que aparentes integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los despojaron de su camioneta —en la que transportaban sus instrumentos— cuando viajaban de la Ciudad de México a Mazatlán, Sinaloa.

El grupo Línea M sufrió el despojo y quema de su camioneta por parte de delincuentes/IG: @lineam_oficial

Narcobloqueos e incendios en varios estados

Además de Jalisco, varios estados de la República Mexicana sufrieron narcobloqueos en carreteras y actos violentos como incendios de vehículos, luego de que se confirmara la muerte del Mencho a manos de fuerzas armadas tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, durante las primeras horas del domingo.


En uno de esos bloqueos, los integrantes del grupo de regional mexicano Línea M fueron despojados de su camioneta por presuntos integrantes del crimen organizado. Posteriormente, el vehículo fue incendiado, lo que provocó la pérdida total de sus instrumentos musicales.

Varias carreteras del país sufrieron narcobloqueos tras la muerte del Mencho/AFP

“Nos quitaron la camioneta y le prendieron fuego”

“Somos sus amigos de la Línea M solo para informarles que en este tramito, como ya saben hay una serie de bloqueos a lo largo del país y a nosotros nos tocó que nos quitaran nuestra camioneta de trabajo. Veníamos de la Ciudad de México de trabajar y venían todos nuestros instrumentos nuestro equipo de grabación, de audio y que lamentablemente se perdió, nos quitaron la camioneta y le prendieron fuego”, mencionó uno de los integrantes del grupo en un video publicado en sus cuentas oficiales.

Salieron ilesos, pero perdieron todo su equipo

Por fortuna, los integrantes de Línea M salieron ilesos tras el encuentro con presuntos integrantes del crimen organizado. Sin embargo, se dijeron tristes por la pérdida de su material de trabajo.

Nomas para informarles que aqui estamos todavía detenidos, no sabemos a que hora vayamos a movernos, estamos varados hay un bloqueo ahí, hay un bloqueo atrás. Andamos bien agüitados pues con mucho sacrificio las cosas se compraron poco a poco y no hay mas que empezar de cero y rezar para estar con bien en nuestras casas”, agregaron mientras permanecían varados en la carretera, intentando regresar a su natal Mazatlán, Sinaloa.
