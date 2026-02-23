Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¿Llegó el retiro? Sergio Ramos es rechazado por Sevilla y continúa sin equipo

Sergio Ramos en Liga MX l IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:17 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador de Rayados apunta a quedarse sin equipo el resto de la temporada

A pocas semanas de cumplir 40 años el próximo 30 de marzo, Sergio Ramos se encuentra en una encrucijada definitiva para su carrera profesional. El central camero, que mantiene un estado físico óptimo gracias a un estricto régimen de entrenamiento, evalúa actualmente si poner punto final a su trayectoria o aceptar alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa procedentes de Europa y Oriente Medio, con especial énfasis en Qatar y Arabia Saudí.

Sergio Ramos durante un partido de Rayados de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7
Sergio Ramos durante un partido de Rayados de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7

A pesar de su vigencia física, el defensa se enfrenta a un obstáculo logístico: la conciliación familiar. Ramos ha descartado jugar en cualquier otro club de España que no sea el Real Madrid o el Sevilla. Esto limita sus opciones de competición activa al extranjero, una posibilidad que choca con su prioridad actual de permanecer cerca de su entorno cercano.

SEVILLA RECHAZA A SERGIO RAMOS

La intención del jugador era culminar su etapa profesional en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, la directiva del club de Nervión ha descartado su incorporación. El motivo principal radica en la participación de Ramos en el fondo empresarial Five Eleven Capital, entidad que ha lanzado una Letter of Intent (LOI) para la adquisición preferente del club.

El presidente del Sevilla, Del Nido Carrasco, explicó la postura oficial recientemente en 'Canal Sur Radio':

"Sergio se ofreció para volver, pero la entidad desestimó la propuesta. Se podría dar la casuística de que el dueño fuera entrenado por otros trabajadores de la entidad. Decidí que era incompatible y por eso Sergio no juega en el Sevilla. No tenemos límite, y Sergio Ramos no podría haber jugado gratis. La decisión es mía. No tuvo nada que ver ninguna persona que trabaja en el club, incluida la deportiva".
Sergio Ramos en su último paso por Sevilla | AP

Aunque la compra efectiva del club por parte del fondo de inversión no se proyecta antes de junio, los tiempos administrativos y la postura de la actual dirigencia han bloqueado el regreso del central.

RAMOS PUEDE FIRMAR COMO AGENTE LIBRE

Como agente libre, Ramos tiene la potestad de firmar por cualquier equipo en cualquier momento. La decisión final, que oscila entre un último desafío internacional o la retirada definitiva de la competición, se espera que se comunique en los próximos días.

Sergio Ramos con Rayados en el Nemesio Diez l IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
12:11 Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
12:04 Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
12:01 "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
11:46 ¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
11:38 ¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
11:36 América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México
11:22 ¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México
11:16 ¡Unido en oración! Matías Almeyda lanza emotivo mensaje a México
10:55 Partidos de hoy lunes 23 de febrero
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Contra
23/02/2026
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Contra
23/02/2026
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Futbol
23/02/2026
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Rota Sedes Mundial México
Futbol
23/02/2026
"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
Futbol
23/02/2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
Futbol Internacional
23/02/2026
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales