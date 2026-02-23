¿Llegó el retiro? Sergio Ramos es rechazado por Sevilla y continúa sin equipo

A pocas semanas de cumplir 40 años el próximo 30 de marzo, Sergio Ramos se encuentra en una encrucijada definitiva para su carrera profesional. El central camero, que mantiene un estado físico óptimo gracias a un estricto régimen de entrenamiento, evalúa actualmente si poner punto final a su trayectoria o aceptar alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa procedentes de Europa y Oriente Medio, con especial énfasis en Qatar y Arabia Saudí.

Sergio Ramos durante un partido de Rayados de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7

A pesar de su vigencia física, el defensa se enfrenta a un obstáculo logístico: la conciliación familiar. Ramos ha descartado jugar en cualquier otro club de España que no sea el Real Madrid o el Sevilla. Esto limita sus opciones de competición activa al extranjero, una posibilidad que choca con su prioridad actual de permanecer cerca de su entorno cercano.

SEVILLA RECHAZA A SERGIO RAMOS

La intención del jugador era culminar su etapa profesional en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, la directiva del club de Nervión ha descartado su incorporación. El motivo principal radica en la participación de Ramos en el fondo empresarial Five Eleven Capital, entidad que ha lanzado una Letter of Intent (LOI) para la adquisición preferente del club.

El presidente del Sevilla, Del Nido Carrasco, explicó la postura oficial recientemente en 'Canal Sur Radio':

"Sergio se ofreció para volver, pero la entidad desestimó la propuesta. Se podría dar la casuística de que el dueño fuera entrenado por otros trabajadores de la entidad. Decidí que era incompatible y por eso Sergio no juega en el Sevilla. No tenemos límite, y Sergio Ramos no podría haber jugado gratis. La decisión es mía. No tuvo nada que ver ninguna persona que trabaja en el club, incluida la deportiva".

Sergio Ramos en su último paso por Sevilla | AP

Aunque la compra efectiva del club por parte del fondo de inversión no se proyecta antes de junio, los tiempos administrativos y la postura de la actual dirigencia han bloqueado el regreso del central.

RAMOS PUEDE FIRMAR COMO AGENTE LIBRE

Como agente libre, Ramos tiene la potestad de firmar por cualquier equipo en cualquier momento. La decisión final, que oscila entre un último desafío internacional o la retirada definitiva de la competición, se espera que se comunique en los próximos días.