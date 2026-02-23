Domènec Torrent enaltece a Pumas y Efraín Juárez: “no entiendo las críticas”

Monterrey no pudo reaccionar a los dos goles que Álvaro Angulo anotó en 24 minutos. Aunque demostró intenciones de hacer daño, Keylor Navas y su línea defensiva fueron claves para que Pumas se quedara con el triunfo en la Jornada 7 del Clausura 2026.

Domènec Torrent reconoció a Efraín Juárez y a Pumas por el gran trabajo que han realizado para mantenerse como uno de los equipos invictos del torneo junto al Bicampeón del futbol mexicano, Toluca.

Álvaro Angulo anota doblete con Pumas ante Rayados | IMAGO7

¿Qué dijo Torrent sobre Efraín Juárez?

“Felicité al entrenador rival antes del partido. No entiendo las quejas sobre Efraín, porque si se analiza el juego, no solo los resultados, su equipo juega un 3-1-6 en ataque, abriendo por la izquierda con el lateral y por la derecha con el extremo. Muchos coinciden conmigo en que presentan un juego atractivo y eficaz. Sabíamos que nos enfrentamos a un equipo en buen estado de forma”, dijo Torrent tras la derrota.

“Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo con ideas claras, y la única alternativa que tenemos es mejorar. Respeto a todos los técnicos, sean jóvenes o no. Analizo lo que veo más allá del resultado. Desde la llegada de Efraín han sido un equipo reconocible, independientemente de si ganan o pierden. A veces mi consejo es centrarse en el trabajo de campo y no distraerse con la prensa, como me ha pasado a mí”, agregó Torrent sobre Pumas y Efraín Juárez.

Doménec Torrent, entrenador de Rayados, y Efraín Juárez, entrenador de Pumas, en caluroso saludo | MEXSPORT

Torrent, en busca de la mejor versión de Rayados

Sobre su equipo, Torrent señaló que tiene una plantilla suficiente para marcar goles, no únicamente para tener un desarrollo basado en toques que no tengan un sentido en la ofensiva.

“La plantilla está diseñada para marcar goles, atacar y tener el balón con el propósito de buscar espacios y atacar mejor, no solo para hacer pases sin sentido. No puedo quejarme de la actitud de los jugadores y sí debemos ajustar detalles”, explicó el estratega de Rayados.

El entrenador español asumió la responsabilidad sobre la situación de Rayados y de encontrar la solución para que el equipo muestre una versión positiva, además aseguró que sus jugadores tienen la actitud adecuada para revertir las cosas.

Torrent da indicaciones en un partido de Rayados en el Mundial de Clubes | MEXSPORT