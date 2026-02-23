Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se va de Los Millonarios? Marcelo Gallardo evalúa su continuidad en River Plate.

Marcelo Gallardo con River Plate | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:53 - 22 febrero 2026
Tras su derrota ante Vélez de este domingo, el argentino se cuestiona si seguirá a cargo o no del equipo.

River Plate ha tenido un conjunto de resultados adversos para las causas del equipo, por lo que Marcelo Gallardo evalúa su estancia en el equipo de Buenos Aires.

¿La gota que colmó el vaso? 

Marcelo Gallardo vive su 2.ª etapa con Los Millonarios; la expectativa de la afición era muy alta, ya que el argentino les dio una de sus mejores etapas en la época reciente, pero en los últimos 18 partidos, River Plate ha acumulado 4 victorias, 3 empates y 11 derrotas; una de las peores marcas del equipo en la última década.

Marcelo Gallardo durante un juego de River Plate

Por la acumulación de los resultados negativos, tanto el director como la negativa se sentarán el lunes a platicar sobre el futuro de la institución y las cosas que se tendrán que mejorar.

Marcelo Gallardo dirigiendo un partido de River Plate | ESPECIAL

¿Qué compromisos son los próximos para River?

Los siguientes partidos para Los Millonarios son importantes si quieren retomar el camino en la liga.

  • vs. Banfield — 26 de febrero de 2026 (Liga, local)

  • vs. Independiente Rivadavia — 3 de marzo de 2026 (Liga)

  • vs. Atlético Tucumán — 9 de marzo 2026 (Liga)

  • vs. Huracán — 13 de marzo de 2026 (Liga)

  • vs. Rosario Central — 17 de marzo de 2026 (Liga)

Actualmente, River Plate se encuentra en el lugar n.º 10 del grupo B de la Liga Argentina, a un punto de la zona de clasificación para la siguiente ronda. Al estar tan cerca de la clasificación, la reunión del lunes será vital para las aspiraciones del club.

Equipo de River Plate previo al juego vs Tigre I @RiverPlate
River Plate
