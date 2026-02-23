Así fueron las últimas horas de “El Mencho” antes de morir en operativo del Ejército

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, falleció el 22 de febrero de 2026 tras un operativo militar encabezado por fuerzas del Ejército Mexicano en la sierra de Jalisco. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era considerado uno de los principales objetivos de seguridad tanto para México como para Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades ubicaron al capo en las inmediaciones de Tapalpa y desplegaron un dispositivo de seguridad por aire y por tierra con el objetivo de impedir que abandonara el punto donde había sido detectado.

Fuerzas del Ejército Mexicano desplegaron un dispositivo por aire y por tierra para ubicar al líder del CJNG./ DEA

Cuando comenzó la intervención para detenerlo, integrantes del CJNG respondieron con disparos. Según lo informado por el general Ricardo Trevilla, el líder criminal logró salir del primer cerco acompañado de dos hombres de seguridad, mientras otro grupo armado intentaba frenar el avance de los militares.

¿Cómo fue la persecución final de “El Mencho”?

En su intento por evadir a las fuerzas federales, Oseguera Cervantes se internó en una zona boscosa en las afueras de Tapalpa. Sin embargo, unidades especiales lograron ubicar el punto donde se ocultaba, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento armado.

Durante ese segundo intercambio de disparos, “El Mencho” y sus dos escoltas resultaron heridos por arma de fuego. Una vez controlada la situación, personal militar solicitó apoyo aéreo para trasladarlo de emergencia a un hospital.

El enfrentamiento armado dejó herido a “El Mencho”, quien murió durante su traslado en helicóptero./ X:@AlertaGDL

El capo fue subido a un helicóptero militar con la intención de recibir atención médica especializada; no obstante, debido a la gravedad de las heridas, murió antes de llegar al centro hospitalario.

La confirmación de su fallecimiento provocó una reacción inmediata de células del CJNG en varios estados del país, donde se reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y hechos violentos en distintas regiones.

Autoridades federales mantienen operativos de seguridad en diversos puntos para contener posibles actos de represalia y vigilan la evolución de la estructura del grupo criminal tras la muerte de su líder.