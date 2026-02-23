¡Revancha confirmada Floyd Mayweather Jr. se enfrentará a Manny Pacquiao en una nueva 'Pelea del Siglo'

¿Revancha tardía? Una de las bombas en la historia del deporte moderno la dio Netflix hace unas horas, quien primero trajo el retorno a los cuadriláteros de Mike Tyson, ahora traerá una nueva edición de la 'Pelea del Siglo' entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

Pese a que la primicia salió hace un año, por parte del periodista Mike Coppinger, la realidad es que para muchos resultó algo imposible, hasta hoy. La plataforma de streaming y Ring Magazine anunciaron más detalles del próximo combate.

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en 2015 | AP

¿Dónde será la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao?

Ambos pugilistas se enfrentarán en la tierra de su primer enfrentamiento, la Ciudad del Pecado. Sin embargo, contrario a lo que ocurrió el 2 de mayo de 2015, la pelea no será en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, sino en uno de los escenarios de espectáculos más modernos del mundo.

El próximo sábado 19 de septiembre, el estadounidense y el filipino se verán las caras por segunda ocasión en sus carreras, pero ahora en la Sphere de Las Vegas. El 'Pac-Man' buscará una revancha sobre 'Money', quien lo derrotó por decisión unánime hace más de 10 años.

Floyd Mayweather | AP

Reacciones divididas en redes sociales

Pese a que el evento será un éxito comercial, la realidad es que para varios amantes del boxeo generó un par de dudas y cuestionamientos. La que más llama la atención -obviamente- es la edad de ambos pugilistas.

Floyd Mayweather Jr. cuenta con 48 años, aunque en un par de horas cumplirá los 49; Manny Pacquiao tiene 47. Ambos boxeadores salieron del retiro el año pasado, aunque el único que estuvo en una pelea oficial fue el filipino.

Pacquiao empató ante Mario Barrios el año pasado; Mayweather se subió a un ring por última ocasión en 2023, para una pelea de exhibición ante John Gotti III. Será cuestión de tiempo para saber las condiciones de ambos pugilsitas.