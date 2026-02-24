Lindsey Vonn revela la gravedad de su accidente en Milán-Cortina 2026: "Estuve a punto de perder la pierna"

La legendaria esquiadora estadounidense, Lindsey Vonn, ha compartido más detalles sobre el fuerte accidente que sufrió durante los pasados Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina, revelando que no sólo estuvo en riesgo su carrera, sino que incluso su vida corrió peligro.

Tras dos semanas hospitalizada, Vonn recibió el alta médica y utilizó sus redes sociales para explicar la magnitud de sus lesiones. Hace un par de días compartió las primeras imágenes de su operación. En una radiografía la atleta mostró prácticamente una reconstrucción completa de su pierna.

Lindsey Vonn compartió las imágenes de sus radiografías | INSTAGRAM

Nuevos detalles de su lesión

"Después de dos semanas, por fin salí del hospital", comunicó a sus seguidores, dejando claro que las consecuencias del percance fueron mucho más allá de lo deportivo.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la atleta describió una fractura compleja que afectó gravemente su pierna. "Sufrí una fractura de tibia, además de lesiones en la cabeza del peroné y en la meseta tibial. Prácticamente todo estaba hecho pedazos", detalló Vonn.

Lindsey Vonn compartió detalles de su lesión | AP

Cerca de perder la pierna

Vonn atribuyó su salvación a la rápida intervención del Dr. Tom Hackett. "El doctor Tom Hackett me salvó la vida. Salvó mi pierna de ser amputada", afirmó con contundencia. El médico realizó una fasciotomía de emergencia para liberar la presión y, posteriormente, lideró una compleja cirugía de seis horas para reconstruir la zona afectada. "Si no me hubiera roto el ligamento cruzado anterior antes, Tom no habría estado allí y no habría podido salvar mi pierna", añadió, destacando una afortunada coincidencia.

La estancia de Vonn en el centro médico se prolongó más de lo esperado debido a una significativa pérdida de sangre. "Estuve en el hospital más tiempo del que esperaba porque tenía la hemoglobina muy baja", confesó. Una transfusión sanguínea fue clave para su estabilización. "Estaba pasando por un momento muy difícil, el dolor estaba un poco fuera de control. La transfusión me ayudó mucho y superé esa etapa. ¡Y ahora estoy fuera!", celebró.

Además de la grave lesión en la pierna izquierda, la deportista confirmó una fractura en el tobillo derecho, lo que complicará su movilidad inicial. "Estaré en silla de ruedas por un tiempo", indicó, antes de pasar a usar muletas durante varias semanas como parte de su proceso de rehabilitación.

A pesar del duro golpe, Vonn se mostró agradecida por el apoyo recibido y enfocada en su recuperación. "Ha sido todo un recorrido y será un camino largo", escribió. La estrella del esquí aseguró que afrontará su rehabilitación paso a paso, con el objetivo de recuperar la movilidad tras un accidente que, en sus propias palabras, casi le cuesta la pierna y la vida.