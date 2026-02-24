Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Inter vs Bodo/Glimt: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de vuelta de los Playoffs de la Champions League?

Inter recibirá a Bodo/Glimt en el partido de vuelta de los Playoffs en la Champions League | RÉCORD
Inter recibirá a Bodo/Glimt en el partido de vuelta de los Playoffs en la Champions League | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:26 - 23 febrero 2026
El equipo italiano tratará de remontar ante los noruegos, luego de la dura e inesperada derrota en la ida

Inter recibirá a Bodo/Glimt en un crucial partido de la Champions League, en la vuelta de los Playoffs de la Temporada 2025-26. Será un enfrentamiento complicado para el equipo dirigido por Cristian Chivu, tras la victoria del equipo noruego en el partido de ida.

Los Nerazzurri clasificaron en la décima posición en la fase de grupos de la Champions League con 15 puntos tras haber disputado ocho partidos. Por su parte, el Bodo/Glimt avanzó en el puesto 23 con nueve puntos en los mismos ocho encuentros disputados.

Kasper Hogh celebra en el partido de ida entre Bodo/Glimt e Inter en la Champions League | AP
Kasper Hogh celebra en el partido de ida entre Bodo/Glimt e Inter en la Champions League | AP

Los italianos han mostrado un buen rendimiento ofensivo en el torneo de la UEFA con 15 goles a favor, mientras que su defensa ha sido sólida concediendo solo siete tantos. . El conjunto noruego ha anotado 14 goles pero ha mostrado algunas debilidades defensivas al recibir 15.

Esta diferencia de seis puntos en la clasificación refleja la teórica superioridad del equipo italiano, aunque el resultado de la ida sugiere que los noruegos no deben ser subestimados. Con el triunfo 3-1, Bodo/Glimt avanzará a Octavos de Final incluso con una derrota por diferencia de un gol; mientras que Inter necesita ganar por diferencia de tres para avanzar.

¿Cómo llegan Inter y Bodo/Glimt?

Inter llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los nerazzurri vencieron recientemente a Lecce (0-2) en la Serie A. Anteriormente, cayeron ante el propio Bodoe/Glimt (3-1) en la ida de la eliminatoria.

Alessadro Bastoni de Inter se enfrenta a Walid Cheddira de Lecce en la Serie A | AP
Alessadro Bastoni de Inter se enfrenta a Walid Cheddira de Lecce en la Serie A | AP

Mientras que en la liga italiana lograron victorias importantes ante Juventus (3-2) y una contundente goleada a Sassuolo (0-5) en las últimas semanas. Además vencieron con marcador 2-1 a Torino en la Copa Italia a inicios de mes.

Por su parte, Bodo/Glimt todavía no empieza su participación en la liga noruega, pero atraviesa un momento excepcional con cinco victorias consecutivas. Además de superar a Inter, venció a Atlético Madrid (1-2) y Manchester City (3-1) en las últimas jornadas de Champions League. También ganó sus amistosos contra Diosgyori VTK (4-1) y FC Groningen (4-0).

Esta eliminatoria es la segunda ocasión que los dos equipos se enfrentan en Champions League, luego de que se cruzaron en la Temporada 1978-79. En aquella ocasión los italianos ganaron los dos partidos de la eliminatoria, con una goleada 5-0 en casa, por lo que buscarán repetir una actuación similar para avanzar a Octavos de Final.

¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Inter y Bodo/Glimt?

  • Fecha: Martes 24 de febrero de 2026

  • Horario: 14:00 hrs (tiempo del centro de México)

  • Sede: San Siro

  • Transmisión: HBO Max y Fox One

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Fredrik Sjøvold se enfrenta a Lautaro Martínez en el partido de ida entre Bodo/Glimt e Inter | AP
Fredrik Sjøvold se enfrenta a Lautaro Martínez en el partido de ida entre Bodo/Glimt e Inter | AP
