Lucha

¡Sorpresa fenomenal! AJ Styles será inducido al Salón de la Fama de WWE este mismo 2026

Allen Neal Jones (AJ Styles) encabezará la Clase 2026 del Salón de la Fama | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 23:16 - 23 febrero 2026
El homenaje del Fenomenal en Monday Night Raw resultó en una de las mayores sorpresas del año

Había mucha expectativa acerca de lo que pasaría con AJ Styles después de haber perdido con Gunther en Royal Rumble en lo que ha sido su lucha de retiro; sin embargo, el lunes 23 de febrero quedará marcado como uno de los momentos más especiales en la carrera del 'Phenomenal One' dentro de WWE.

No hubo sorpresas, o no al menos con respecto a su carrera en activo, ya que Styles sí se encargó de dejar los guantes en el ring como prueba clara de su retiro, pero hasta él se ha sorprendido con el anuncio que le dieron esta misma noche.

Llegada de Taker al discurso de Styles | wwe.com

¡AJ Styles, bienvenido al Hall of Fame!

Todo parecía terminar de la manera más tranquila posible, AJ Styles dio un discurso de despedida de su carrera en WWE y de su carrera como luchador profesional; sin embargo, tras el final de sus palabras, mientras se levantaba en uno de los esquineros para despedirse del público, la transmisión amagó con terminar, para dar paso a la cereza del pastel.

Sonaron las campanas, generando a todos la sorpresa inmediata al percatarse que Undertaker también estaba en el recinto dentro de Atlanta, Georgia para despedirse de quien fuera su último rival. Ya en el ring con AJ, el mismo 'Fenomenal' se mostró demasiado sorprendido, pues no sabía cuál era el motivo de la visita del 'Hombre Muerto'.

En un principio, todo apuntaba a que se enfrentarían una vez más antes del retiro de Styles, pero todo cambió cuando la frase que cambió todo llegó:

AJ... ES MI ENORME HONOR DE ANUNCIAR QUE ESTARÁS EN EL SALÓN DE LA FAMA DE WWE CLASE 2026

Pese a que la noticia ya era completamente oficial, incluso con la imagen de AJ en las pantallas, la incredulidad seguía en el rostro del oriundo de Atlanta, aunque todo cambió de inmediato cuando la felicidad se apoderó de él y abrazó a su antiguo rival, terminando el show festejando con su familia.

¿Quién más es parte del Hall of Fame 2026?

Para describir esto hay que mencionar un par de detalles; primero, la única inducida hasta antes de esta edición de Raw era Stephanie McMahon, quien se pensaba que sería la figura más importante de la clase del 2026 en el Salón de la Fama, pero todo se ha vuelto un poco más 'Fenomenal'.

Y el segundo detalle que hay que recordar es que justamente fue The Undertaker el encargado de anunciarle a Stephanie que ella sería la primera inducida en la edición de Wrestlepalooza del 2025. Ahora las dudas comienzan a generarse en los fans, ¿quién será el encargado de inducir a AJ Styles en abril?

Stephanie McMahon compartirá inducción al Salón de la Fama 2026 con AJ Styles | wwe.com
