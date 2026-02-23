¡Uno más! Julián Quiñones marca gol en victoria de Al-Qadisiya ante Al-Ettifaq

El delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, continúa demostrando que su adaptación al fútbol de Arabia Saudita ha sido total. En una exhibición de dominio colectivo, el Al Qadisiya se impuso con un contundente 4-0 ante el Al-Ettifaq, manteniendo al atacante azteca en la pelea directa por el título de goleo individual frente a figuras de talla mundial.

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

LA VICTORIA DEL AL-QADISIYA

El encuentro se inclinó a favor de los locales desde los primeros suspiros. Apenas al minuto 3, el uruguayo Nahitan Nández conectó un cabezazo certero tras un tiro de esquina para abrir el marcador. La presión no cesó y, antes de cumplirse los diez minutos de juego, Christopher Bonsu Baah puso el 2-0 al 7', dejando al rival sin capacidad de reacción temprana.

Pese a que el Al-Qadisiya controló los tiempos del partido, la frustración parecía rondar a Quiñones, quien desperdició un par de oportunidades claras durante el tiempo regular. Sin embargo, la expulsión de un jugador del Al-Ettifaq en el tramo final abrió los espacios definitivos para la goleada.

Victoria del Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN

OTRO GOL DE QUIÑONES

La recompensa para el mexicano llegó en el tiempo de compensación. Al minuto 91, tras un desborde de Bonsu Baah y un remate previo de Yasir Al-Shahrani que el portero no logró retener, Quiñones se encontró con el rebote y simplemente empujó el balón a las redes.

Solo un minuto después, Julian Weigl cerró la cuenta definitiva para sellar el 4-0 que desató la euforia en la grada.

JULIÁN QUIÑONES ACECHA A CR7

Con esta anotación, Julián Quiñones alcanza números impresionantes en la presente campaña:

El mexicano registra ya 26 goles totales en todas las competiciones con el Al-Qadisiya, 22 de esos goles en la Saudi Pro League y se coloca a tan solo una anotación de Cristiano Ronaldo, quien lidera la tabla de artilleros.