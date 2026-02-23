Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Uno más! Julián Quiñones marca gol en victoria de Al-Qadisiya ante Al-Ettifaq

Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Julián Quiñones celebra tras anotar con Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:27 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano sigue encendido y llega a 26 goles en toda la temporada

El delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, continúa demostrando que su adaptación al fútbol de Arabia Saudita ha sido total. En una exhibición de dominio colectivo, el Al Qadisiya se impuso con un contundente 4-0 ante el Al-Ettifaq, manteniendo al atacante azteca en la pelea directa por el título de goleo individual frente a figuras de talla mundial.

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

LA VICTORIA DEL AL-QADISIYA

El encuentro se inclinó a favor de los locales desde los primeros suspiros. Apenas al minuto 3, el uruguayo Nahitan Nández conectó un cabezazo certero tras un tiro de esquina para abrir el marcador. La presión no cesó y, antes de cumplirse los diez minutos de juego, Christopher Bonsu Baah puso el 2-0 al 7', dejando al rival sin capacidad de reacción temprana.

Pese a que el Al-Qadisiya controló los tiempos del partido, la frustración parecía rondar a Quiñones, quien desperdició un par de oportunidades claras durante el tiempo regular. Sin embargo, la expulsión de un jugador del Al-Ettifaq en el tramo final abrió los espacios definitivos para la goleada.

Victoria del Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN

OTRO GOL DE QUIÑONES

La recompensa para el mexicano llegó en el tiempo de compensación. Al minuto 91, tras un desborde de Bonsu Baah y un remate previo de Yasir Al-Shahrani que el portero no logró retener, Quiñones se encontró con el rebote y simplemente empujó el balón a las redes.

Solo un minuto después, Julian Weigl cerró la cuenta definitiva para sellar el 4-0 que desató la euforia en la grada.

JULIÁN QUIÑONES ACECHA A CR7

Con esta anotación, Julián Quiñones alcanza números impresionantes en la presente campaña:

El mexicano registra ya 26 goles totales en todas las competiciones con el Al-Qadisiya, 22 de esos goles en la Saudi Pro League y se coloca a tan solo una anotación de Cristiano Ronaldo, quien lidera la tabla de artilleros.

Gracias a este resultado, el Al-Qadisiya se afianza en la cuarta posición de la clasificación general. El equipo se mantiene en la lucha por los puestos de privilegio, quedando a tan solo 3 puntos del líder provisional, el Al-Ahli, lo que promete un cierre de temporada de alta intensidad en el fútbol árabe.

Últimos videos
Lo Último
15:27 ¡Uno más! Julián Quiñones marca gol en victoria de Al-Qadisiya ante Al-Ettifaq
15:21 Prestianni plantea hacer una denuncia sobre Vinicius y Mbappé por difamación
14:44 Tras hechos en Jalisco, Chivas realizará práctica vespertina y Atlas trabajó vía remota
14:34 Cuerpo sin vida hallado en Ciudad Universitaria, UNAM este 23 de febrero
14:32 Diablos Rojos del México: El cuadrangular financiero que disparó sus utilidades en 2025
14:30 Ulises Dávila recibe y acepta condena por amaño de apuestas deportivas en Australia
14:22 ¿Peligra el Mundial 2026 para Gilberto Mora? Esto se sabe
13:49 Así fue el operativo para abatir a El Mencho en Tapalpa, Jalisco
13:44 México vs Islandia: Amistoso en Querétaro podría jugarse a puerta cerrada
13:18 ¿Ya hay foto? Fiscalía confirma muerte de El Mencho tras necropsia y pruebas genéticas
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol Internacional
23/02/2026
¡Uno más! Julián Quiñones marca gol en victoria de Al-Qadisiya ante Al-Ettifaq
Prestianni plantea hacer una denuncia sobre Vinicius y Mbappé por difamación
Futbol
23/02/2026
Prestianni plantea hacer una denuncia sobre Vinicius y Mbappé por difamación
Tras hechos en Jalisco, Chivas realizará práctica vespertina y Atlas trabajó vía remota
Futbol
23/02/2026
Tras hechos en Jalisco, Chivas realizará práctica vespertina y Atlas trabajó vía remota
Cuerpo sin vida hallado en Ciudad Universitaria, UNAM este 23 de febrero
Contra
23/02/2026
Cuerpo sin vida hallado en Ciudad Universitaria, UNAM este 23 de febrero
Jugadores de los Diablos Rojos celebran su título tras vencer a Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025 | IMAGO 7
Beisbol
23/02/2026
Diablos Rojos del México: El cuadrangular financiero que disparó sus utilidades en 2025
Ulises Dávila recibe y acepta condena por amaño de apuestas deportivas en Australia
Futbol Internacional
23/02/2026
Ulises Dávila recibe y acepta condena por amaño de apuestas deportivas en Australia