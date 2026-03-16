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¡HISTÓRICO! Latinoamérica por primera vez en el medallero de los Parlímpicos de Invierno

Ceremonia de Clausura Milano Cortina Paralímpicos 2026 l AP
Jorge Armando Hernández 18:30 - 15 marzo 2026
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Brasil se coló de último momento al medallero de Milano-Cortina 2026, para ser el primer país de Lationoamérica en el cuadro de los Paralímpicos invernales.

Se dio el cierre de actividades de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. China terminó con el primer lugar en el medallero llevándose un total de 44 preseas entre las que destacan 15 de oro, 13 de plata y 16 de bronce.

Brasil se sube al podio en Milano Cortina 2026 l AP

Estados Unidos se quedó con el segundo lugar en el medallero olímpico consiguiendo un total de 24 medallas contando 13 de oro, cinco de oro y seis de plata. Uno de los más destacados fue el equipo de hockey sobre hielo quienes se llevaron el oro.

Oskana Masters fue una de las atletas más destacadas y una de las más laureadas de los Estados Unidos. Consiguió su medallas 20 en la prueba de Para biatlón. La atleta de 36 años tuvo una operación, tuvo una infección ósea y aún así salió victoriosa.

Oskana Masters en su prueba Paralímpica l AP

Austria ganó 13 medallas en las pruebas de Para esquí y nueve de ellos fueron para la familia Aginer. Tanto Johannnes como Veronika, hermanos atletas con discapacidad visual, volvieron a brillar con oro para Johannes y plata para Veronika.

Emanuel Perathoner se corona campeón paralímpico. El atleta quien se llevó la presea de oro al ganar la clase SB-LL2 de Para snowboard cross masculino.

Brasil se subió por primera vez al podio Paralímpico Milano Cortina 2026
Cristian Westemaier Ribera haciendo su prueba l AP

Por primera vez en su historia Brasil se subió a un podio de Juegos Paralímpicos con medalla de plata de la mano del atleta Cristian Westemaier Ribera en la prueba masculina de sprint sentado

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