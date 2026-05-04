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Temblor hoy en México: ¿Por qué no sonó la alerta sísmica en celulares? Esta es la increíble razón

Debido a que estaba en proceso de mantenimiento, no sonó la alerta sísmica de los celulares/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:24 - 04 mayo 2026
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El sismo tuvo una magnitud de 5.6 grados y su epicentro fue Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca

Un sismo de magnitud 5.6 se registró la mañana de este lunes 4 de mayo de 2026 a las 9:19 horas, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el cual fue perceptible en distintas regiones del país, incluida la Ciudad de México.


Tras el movimiento telúrico, usuarios reportaron que la alerta sísmica no se activó en teléfonos celulares, lo que generó dudas sobre el funcionamiento del sistema de alertamiento.

Sistema en mantenimiento durante el sismo

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la falta de alertas en dispositivos móviles se debió a que la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento al momento del sismo.


La dependencia detalló que se trataba de un “mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026”, programado para el próximo 6 de mayo.

Alerta sí funcionó en otros medios

Aunque la alerta no llegó a celulares, el sistema sí operó en otros canales, como altavoces urbanos, radio y televisión, donde se emitieron los avisos correspondientes.


Esto generó diferencias en la percepción del alertamiento entre usuarios, dependiendo del medio por el cual recibieron la notificación.

Reacciones de usuarios en redes

En redes sociales, ciudadanos compartieron su experiencia ante la falla en los teléfonos móviles. “No es un meme, pero la alerta sísmica en celulares estaba ‘en mantenimiento’ mientras temblaba”, escribió un usuario.


Otros mensajes señalaron la ausencia del aviso en dispositivos. “Que la alerta sísmica NO sonó en los teléfonos celulares porque se encuentra en mantenimiento” y “Sonó la alarma de sismo en esta zona a las 9:21 am. No así en la mayoría de los teléfonos”.


También se reportaron diferencias por zona. “Alerta sísmica en Alcaldía Cuauhtémoc sin percepción de movimientos, alguien sabe porque solo sonaron las alertas de la calle y no las de los celulares”, se lee en otro comentario.

Usuarios en redes sociales manifestaron que no sonó la alerta sísmica en los celulares/Pixabay

Plataforma ya fue restablecida

Las autoridades informaron que el sistema de alertamiento en celulares ya fue reactivado y se encuentra en funcionamiento, luego de concluir el mantenimiento programado.


El ajuste forma parte de las pruebas previas al simulacro nacional, en el que se evaluarán los sistemas de alerta.

¿Cómo reportar fallas en la alerta?

En caso de fallas en la recepción de la alerta sísmica, las autoridades indicaron que los ciudadanos pueden reportarlo a través de canales oficiales como:

Seguimiento al sistema de alertamiento

El caso generó atención sobre el funcionamiento del sistema de alertamiento en celulares, especialmente en situaciones reales.


Las autoridades mantienen seguimiento a la operación del sistema, en el contexto de los preparativos para el Primer Simulacro Nacional 2026 que se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 AM.

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