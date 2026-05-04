Sismo de magnitud 6 sacude CDMX; activan protocolos en toda la capital

Un sismo de magnitud 6 se percibió la mañana de este lunes en la Ciudad de México, lo que provocó la activación inmediata de protocolos de seguridad por parte de autoridades capitalinas en las 16 alcaldías, con el objetivo de descartar posibles daños a la infraestructura y garantizar la seguridad de la población.

MAGNITUD Y EPICENTRO

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó a través de sus canales oficiales que el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el estado de Oaxaca. En su reporte preliminar, el organismo detalló: “Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc. 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Prof 10”, publicación atribuida al Sismológico Nacional.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

Tras el movimiento, cuerpos de emergencia, personal de Protección Civil y autoridades locales realizaron recorridos en distintos puntos de la capital para verificar posibles afectaciones en edificios, vialidades y servicios públicos. Hasta el momento, no se han reportado daños graves, aunque las revisiones continúan como parte del protocolo establecido.

PRIMEROS REPORTES

Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el sismo en diversas zonas de la ciudad, principalmente en edificios altos, lo que generó evacuaciones preventivas en oficinas y viviendas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue inmediata, siguiendo los lineamientos de actuación ante este tipo de fenómenos.

México se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que eventos como este son relativamente frecuentes. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de protección civil.