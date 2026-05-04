OMS alerta por hantavirus en crucero: Hay tres muertos

Un brote de hantavirus a bordo de un crucero internacional encendió las alertas sanitarias luego de que se confirmaran al menos tres personas fallecidas y varios casos sospechosos entre los pasajeros, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El incidente ocurrió en una embarcación que realizaba un recorrido desde Ushuaia, Argentina, hacia las Islas Canarias, donde comenzaron a detectarse los primeros síntomas entre los viajeros.

El brote de este enfermedad se detectó en un crucero que partió de Argentina a las Islas Canarias

Brote detectado en pleno viaje

Durante el trayecto, varios pasajeros presentaron síntomas compatibles con la enfermedad, lo que derivó en la activación de protocolos sanitarios a bordo y la notificación a autoridades internacionales.

Las autoridades confirmaron al menos un caso positivo de hantavirus, mientras que otros continúan bajo análisis para determinar si están relacionados con el mismo brote.

Tres muertes y casos graves

El saldo preliminar es de tres personas fallecidas, además de varios pasajeros que requirieron atención médica, algunos de ellos en estado grave.

Los afectados fueron trasladados a hospitales en distintos puntos del recorrido, mientras se mantiene el monitoreo del resto de los viajeros.

La OMS alertó sobre este brote, aunque el riesgo de propagación es bajo/Pixabay

OMS emite alerta sanitaria

Ante la situación, la OMS activó una alerta y seguimiento epidemiológico, con el objetivo de analizar el origen del contagio y evitar posibles riesgos adicionales.

El organismo indicó que se realizan estudios, incluyendo pruebas de laboratorio, para determinar las características del virus detectado.

A pesar del brote, la OMS señaló que el riesgo de propagación para la población general es bajo, por lo que no se han establecido restricciones de viaje.

Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia del caso, así como con el seguimiento de los pasajeros que estuvieron expuestos.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente por el contacto con roedores infectados, a través de su orina, heces o saliva.

El contagio ocurre cuando las personas inhalan partículas contaminadas en el aire o entran en contacto con superficies donde está presente el virus.

La presencia del hantavirus está asociada a entornos donde hay roedores portadores del virus, lo que puede favorecer su transmisión en espacios cerrados o con condiciones sanitarias deficientes.

En casos graves, puede provocar el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad que afecta el sistema respiratorio y puede tener consecuencias mortales.

Esta enfermedad surge a partir del contacto con roedores, su saliva, heces u orina/Pixabay

Investigación en curso