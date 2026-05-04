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Futbol

¡Con pruebas y videos! Pumas alista protesta por presunta alineación indebida

René Tovar
René Tovar 10:05 - 04 mayo 2026
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El conjunto Auriazul decidirá si harán la protesta o no ante la Comisión Disciplinaria

​La directiva de los Pumas resolverá esta tarde la posible protesta por la presunta alineación indebida en el juego frente al América.

​De acuerdo a gente cercana al conjunto universitario, el equipo cuenta con los elementos necesarios para poder hacer el reclamo, incluso con argumento en mano, por lo que la posibilidad de que se concrete está latente, más allá de que existe la suficiente tranquilidad en remontar el marcador el fin de semana en Ciudad Universitaria.

Pumas, en el encuentro de Liguilla ante América | IMAGO7

¿Cuál es la posible protesta?

​Pumas pelea una supuesta alineación indebida debido a que en video se puede apreciar que el "Shocker" Vázquez abandona el terreno de juego, lo que prácticamente habría consumado su salida.

​Sin embargo, el argumento que ofrece América, de acuerdo a información de Carlos Ponce reportada anoche en Récord, asegura que no hay tal alineación indebida pues el árbitro “autorizó todo”.

Jugadores de América y Pumas en duelo de Liguilla de Clausura 2026 | IMAGO7

​Será la Comisión Disciplinaria la que determine si verdaderamente hubo un permiso y si está asentado en la cédula misma donde, de acuerdo al reporte oficial, no se ve ningún incidente que se haya apuntado sobre el tema en cuestión.

¿En qué momento se sabrá la decisión?

Los universitarios descansan este día por lo que se presume que la reunión sería por zoom por lo que después del mediodía se sabrá si hay o no el reclamo que hasta anoche no era seguro y estaba en análisis,.pues quieren dar pasos seguro en la instirución auriazul.

América vs Pumas l Carlos Ponz
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