"Él va a elegir lo que es mejor": Lainez opinó sobre la decisión de Aguirre de no llevarlo a Selección Mexicana
El atacante de Tigres, Diego Lainez, habló en conferencia de prensa sobre su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo, un tema que no evade pero que asume con madurez.
Sobre no haber sido considerado, el futbolista felino reconoció el buen momento que atraviesa, aunque entiende las decisiones del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.
“Sí, claro. Bueno, obviamente, creo que he tenido, ya llevo unos torneos a muy buen nivel. Obviamente, para todo jugador representar a su selección es lo más bonito que le puede pasar, pero también entiendo que hay decisiones, que Javier (Aguirre), tiene que tomar y también tiene muchas opciones. Él va a elegir lo que él cree mejor para su estilo de juego.”
Lainez también dejó claro que este tipo de elecciones pasan por una cuestión de preferencias del entrenador. “También es cuestión de gustos, como para todo en la vida. Tú vas a un concesionario, está Mercedes, BMW y Audi. A lo mejor, todos son muy buenos, pero te vas a quedar por el que te gusta a ti personalmente.”
Pese a no estar en la lista, el ofensivo no guarda rencor y mantiene su apoyo total al combinado nacional. “Y, bueno, yo creo que Javier ha sido muy respetuoso conmigo y bueno, les deseo lo mejor. Sin duda alguna, siempre voy a querer que a la selección le vaya bien.”
Finalmente, el jugador destacó el lado positivo de permanecer con Tigres, enfocado en la recta final de la temporada tanto en Liga MX como en el plano internacional. "Y también, si me tocó quedarme acá también feliz de poder estar con Tigres en una Liguilla, estamos también en las finales en CONCACAF".
"Es el equipo que me ha dado todo, la verdad que siempre lo he dicho lo feliz que estoy aquí. Volví a ser feliz cuando regresé, y bueno, estoy encantado de poder estar compitiendo las últimas instancias de los dos torneos y feliz de estar aquí. Siempre voy a estar feliz de poder estar con Tigres”, finalizó.
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