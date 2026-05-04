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Futbol

¡No cabrá ni un alfiler! Boletos de Pumas vs América agotados

Emiliano Arias Pacheco 12:53 - 04 mayo 2026
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El conjunto de Universidad Nacional informó que las localidades para el próximo Clásico Capitalino agotadas

¡Con un Goya desde Ciudad Universitaria! Pese a las polémicas recientes del partido de los Cuartos de Final de Ida entre América y Pumas, el conjunto Universitario anunció que los boletos para el partido de Vuelta en el Olímpico Universitario quedaron agotados.

El Estadio Azteca fue un hervidero, pero Cu buscará ser un manicomio y un infierno para las Águilas. En el último partido entre ambos en la cancha del Olímpico, Universidad Nacional se llevó la victoria gracias a un penalti en los últimos minutos.

¿Cómo fue el último partido entre América y Pumas en Ciudad Universitaria?

El Clásico Capitalino fue para Pumas. Con gol de penalti de Robert Morales en los últimos minutos, Universidad Nacional sumó tres unidades vitales en el camino con un resultado de 1-0 ante América.

Fueron contadas ocasiones claras de los equipos para abrir el marcador, y el dominio fue repartido, especialmente en la primera mitad que ambos tuvieron el manejo del balón.

Pumas, en el encuentro de Liguilla ante América | IMAGO7

La afición respondió de forma positiva al abarrotar el Estadio Olímpico Universitario y hacerlo vibrar cuando el encuentro más trabado estaba, no obstante, también demostró su inconformidad por el poco o nulo espectáculo brindado. 

Fue en los últimos minutos que Pumas consiguió un penalti que Robert Morales se encargó de convertir para hacer explotar el Olímpico Universitario, escenario que ha vivido muchas alegrías durante el torneo.

Robert Morales y Uriel Antuna en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7

América, en busca de ganar en Ciudad Universitaria

Pese a que el momento pertenece a Pumas, la estadística favorece al América. En los últimos cinco partidos en Ciudad Universitaria, el conjunto de las Águilas suma dos victorias y un empate; los auriazules también cuentan con un par de victorias.

La última victoria de las Águilas en Ciudad Universitaria fue en la Jornada 8 del Clausura 2025, con un 0-2. Por su parte, la última vez que Pumas ganó ante América fue en el partido antes mencionado.

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