¡Una más! Las polémicas que acompañan a Luis Enrique Santander en la Liga MX

La polémica arbitral no faltó en el arranque de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y en todos los partidos de ida de los Cuartos de Final hubo al menos una situación que causó controversia. Sin embargo, el que se llevó los reflectores fue el juego de América contra Pumas, no solo por los dos penales a favor de las Águilas, sino por la posible alineación indebida al momento del ingreso de Thiago Espinosa en lugar de Sebastián Cáceres.

Originalmente estaba previsto que el mediocampista uruguayo tomara el lugar de Miguel Vázquez, pero debido a la conmoción que sufrió su compatriota, tomó el lugar de éste. La polémica está en que originalmente el cambio que se anunció fue por 'Shocker', quien abandonó el terreno de juego y posteriormente reingresó cuando el asistente Pau Víctor se lo indicó.

Luis Enrique Santander | IMAGO7

Se ha argumentado que América no incurrió en alineación indebida porque el árbitro central, Luis Enrique Santander, se enteró de la modificación en el cambio y la validó. Con ello, el silbante guanajuatense sumó una polémica más a su historial, en el cual destaca la Final entre Chivas y Tigres en el Clausura 2017, ya que el propio árbitro reconoció su error después.

Santander aceptó su error en la Final del Clausura 2017

Si bien la Liga MX está llena de casos polémicos, sin importar el árbitro encargado, uno de los más recordados es el que se dio en el Estadio Akron hace seis años. En aquella ocasión, el marcador global llegó empatado 2-2 tras el partido de ida en el Estadio Universitario y el Rebaño tomó la ventaja en casa con un gol de Alan Pulido, tras lo cual José Juan Vázquez puso el 2-0, 4-2 en el global.

No obstante, Tigres no se dio por vencido y al 86' Ismael Sosa acortó distancias, tras lo cual llegó la polémica, nuevamente con el argentino como protagonista. El jugador cayó dentro del área luego de una sancadilla en el tobillo por parte de Jair Pereira, justo cuando faltaban dos minutos para el final del tiempo de compensación; a pesar de los reclamos de Tigres, Santander no marcó penal y Chivas se quedó con el título.

Años después, a mediados de 2023, en una entrevista con MVS, Santander Aguirre aceptó que se equivocó en dicho compromiso. "Ese día me equivoqué. No hay duda de que me equivoqué. Hubiera sancionado penal", fueron las palabras del árbitro, quien además compartió que recibió amenazas por parte de la afición felina en aquella ocasión.

Gignac reclama a Luis Enrique Santander en la Final del Clausura 2017 entre Tigres y Chivas | IMAGO 7

¿Qué otras polémicas tiene Luis Enrique Santander?

Desde que debutó en Primera División, Santander ha tenido actuaciones controversiales tanto en Fase Regular como en Liguilla. De igual forma tuvo momentos polémicos a nivel internacional, como cuando en 2017 no detuvo el partido de Liga de Campeones Concacaf entre Olimpia de Honduras y el Alianza de El Salvador, a pesar de que el público arrojó bengalas al campo.

Un año más tarde, en el Clausura 2018, en la Jornada 14 cuando Toluca jugó contra Tigres, Santander no sancionó una pena máxima por una falta sobre Enner Valencia en los minutos finales. Era la oportunidad de los felinos de empatar el compromiso, pero como el silbante no señaló nada, el asunto derivo en un connato de bronca.

Santander en Liga MX | IMAGO7

Ese mismo torneo, también en un Clásico Capitalino en la ida de los Cuartos de Final sancionó penal por supuesta mano de Luis Quintana, a pesar de que hubo un golpe previo en la pierna del defensor. Al torneo siguiente tuvo un par de polémicas más, con un penal no sancionado y otro "inventado" entre América y Puebla, y la expulsión de Julio César 'Cata' Domínguez en el partido de Xolos de Tijuana frente a Cruz Azul.

Mientras que una de las más recientes fue en el partido entre Toluca y Rayados de Monterrey, en el Clausura 2024, cuando tras la revisión en el VAR decidió no sancionar un penal a favor de los regios. No obstante, al momento de compartir su decisión, en el audio se escuchó la expresión "impenal", lo que provocó muchas críticas contra el silbante.