América sí, Cruz Azul no: El antecedente de la Liga MX en el cual no dejaron modificar un cambio

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX quedará marcada por la polémica. El partido de ida de Cuartos de Final entre América y Pumas quedó marcado no solo por la recuperación de las Águilas, sino por los señalamientos de alineación indebida por parte del azulcremas, al momento de la salida de Sebastián Cáceres y Thiago Espinosa.

Originalmente estaba previsto que el mediocampista uruguayo tomara el lugar de Miguel Vázquez, pero debido a la conmoción que sufrió su compatriota, tomó el lugar de éste. La polémica está en que originalmente el cambio que se anunció fue por 'Shocker', quien abandonó el terreno de juego y posteriormente reingresó cuando el asistente Pau Víctor se lo indicó.

Se ha argumentado que América no incurrió en alineación indebida porque el árbitro central, Luis Enrique Santander, se enteró de la modificación en el cambio y la validó. No obstante, esto no acaba con la polémica, pues hace seis años se dio un antecedente con Cruz Azul y en esa ocasión, a pesar de los señalamientos del cuerpo técnico, no se permitió corregir el cambio.

Protocolo de inicio del partido de Ida entre Pumas y América | Imago7

El día que a Cruz Azul no le permitieron modificar un mal cambio

En la Jornada 8 del Clausura 2020, pocas semanas antes de la cancelación del torneo por la pandemia de Covid-19, la Máquina visitó a Monarcas Morelia con Robert Dante Siboldi como técnico. En aquella ocasión, los cementeros tenían una ventaja de 0-3 al minuto 49, pero al 71' Martín Rodríguez y al 84' Aldo Rocha acortaron distancias.

Ya con el marcador 2-3 en el tiempo de compensación, se presentó la confusión que manchó la labor arbitral, de por sí polémica por la sanción de un penal a favor de cada equipo. El cuerpo técnico de Cruz Azul le dio ingresó a Jaiber Jiménez y salió Julio César 'Cata' Domínguez. Sin embargo, el cambio originalmente se pretendía que fuera por Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, solo que el cuarto árbitro, Édgar Ulises Rangel, vio mal en la papeleta de cambio.

Sebastián Cáceres, jugador de América | IMAGO7

Siboldi y su cuerpo técnico de inmediato se dieron cuenta del error y se lo hicieron saber al cuarto árbitro. También en el campo, Jaiber y Luis Romo le indicaron al central, Alejandro Funk, que hubo una falla en el cambio. A pesar de que el juego no se había reanudado en un tiro de esquina, el árbitro no dio oportunidad de hacer el ajuste y permitió el saque por parte de los michoacanos.

¡PARA RIPLEY!



Minutos finales del Morelia vs Cruz Azul. Tiro de esquina y se pide cambio de La Máquina. El cuarto árbitro saca al Cata, cuando debía salir el Cabecita Rodríguez.



Siboldi y Domínguez no lo podían creer.



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Al final, Cruz Azul ganó el partido 2-4 con un último gol de Orbelín Pineda en los minutos finales de la compensación. Sin embargo, lo ocurrido con el cuarto árbitro y su confusión al momento de indicar el cambio quedó como un antecedente que podría añadir más polémica a lo ocurrido este domingo en el Estadio Banorte entre América y Pumas.

Robert Dante Siboldi durante el partido de Cruz Azul contra Monarcas Morelia en el Clausura 2020 de la Liga MX | MEXSPORT

¿Qué pasará con América y Pumas?