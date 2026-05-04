Chicharito Hernández revela cuándo anunciará su nuevo equipo

Javier “Chicharito” Hernández reapareció en redes sociales para continuar con la incertidumbre sobre su futuro en el futbol profesional; el exjugador de las Chivas lanzó un nuevo video para anunciar cuando confirmara a su nuevo equipo y que por el momento no puede revelar el nombre.

A través de una nueva pregunta de un aficionado para su cuenta de instagram, respondió el veterano a su fiel estilo mostrando que el retiro no es una alternativa por el momento: “¿En que equipo vas a jugar? No les puedo decir todavía; pero, yo creo que como en junio, no, julio más o menos sabrán.”

Después de una segunda etapa muy olvidable por Chivas, el Javier 'Chicharito' Hernández ha estado desconectado de los terrenos de juego; entre rumores de su posible retiro y de su participación con Fox Sports USA para la Copa del Mundo 2026, el mexicano salió por sus redes sociales a hablar al respecto.

Cabe mencionar, que hace algunos días resaltó que no se retira: “Creo que me voy a retirar”, por lo que procedió a ver qué decían de él en las redes sociales; seguido, aparece un video de los mejores momentos de su carrera con Chivas, Manchester Utd y Real Madrid. A lo largo de su video, se le ve nostálgico, recordando los mejores momentos que lo llegaron a posicionar como uno de los mejores mexicanos en la historia del balompié mexicano y actual máximo goleador de la Selección Nacional de México.

Chicharito en celebración con Chivas ante Rayados en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Tras su salida de Chivas, donde muchos aficionados declaran que el jugador quedó a deber al que decía que era el club de sus amores, por lo que se llegaba a pensar que su retiro está más cerca que nunca, pero con estas nuevas declaraciones, la esperanza de volverlo a ver en los terrenos de juego está más viva que nunca.

¿Llegará al Atlante?

En la inauguración de la primera escuela filial del club en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, estuvo presente Emilio Escalante Jr., vicepresidente de la institución, quien habló sobre el proyecto deportivo y las versiones que colocan a figuras mediáticas en el plantel, entre ellos Chicharito Hernández.

Escalante fue claro respecto a la posible llegada de Hernández, descartando cualquier negociación hasta el momento, enfocándose en la construcción del equipo: “Estamos trabajando en el plantel, debemos de enfocarnos en el talento nacional y juvenil, tenemos que apoyarlo, somos el equipo del pueblo. Atlante debe dejar la vara muy alta este torneo, por el momento no hay nada, ni hemos hablado”, comentó el vicepresidente.

Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7

¿Qué dijo Christian Bermúdez?

Por su parte, Christian Bermúdez también se refirió al tema, reconociendo la calidad del delantero, aunque también no entró mucho en detalles sobre la posible llegada de Hernández: “Es un jugador muy inteligente, que si le sabes dar buenos pases, él las va a meter. A jugadores como él (Javier) debes saber hacerlos jugar, aunque no sé si esté bien físicamente o esté negociando, pero siempre es importante tener este tipo de jerarquía”, dejó claro Bermúdez.