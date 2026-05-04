F1 2026: ¿Dónde y cuándo se correrá la próxima carrera de Checo Pérez?

La Fórmula 1 avanza y la tendencia es clara. Para este inicio de una nueva era, Mercedes es la escudería más superior de la parrilla. Incluso con un despiste en la largada, Andrea Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de Miami y logró su tercera victoria consecutiva, por lo que se mantiene como líder del Campeonato de Pilotos.

Ahora, el italiano buscará mantener la inercia en un escenario que representa algo importante para él: el Gran Premio de Canadá. Fue en Montreal la primera vez que el joven piloto de 19 años subió al podio (en el tercer lugar detrás de George Russell y Max Verstappen), por lo que ahora tratará de mantener la racha de triunfos.

Sin embargo, no será fácil, ya que los equipos tendrán más de dos semanas de preparación, por lo que los McLaren, que subieron al podio en Florida, tratarán de sorprender a las Flechas Plateadas. Será la primera vez que el Gran Premio de Canadá tenga formato sprint, por lo que habrá una importante cantidad de puntos en juego.

Kimi Antonelli festejando ganar en el Gran Premio de Miami | AP

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de Canadá?

De la actual parrilla, cuatro pilotos saben lo que es subir a lo más alto del podio en Montreal: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen y George Russell. Este último lo hizo el año pasadoy puso fin a la racha de tres victorias consecutivas del neerlandés, quien ganó en 2022, 2023 y 2024 tras el regreso de Canadá al calendario.

En cuanto a Fernando Alonso, se impuso en 2006 como piloto de Renault, tras lo cual Hamilton ganó por primera vez en este escenario con McLaren. El heptacampeón ganó dos veces más con los de Woking (2010 y 2012), y luego cuatro con Mercedes (2015,2016, 2017 y 2019). Con ello está empatado con Michael Schumacher como el piloto con más triunfos en Canadá.

George Russell celebra en el Gran Premio de Canadá 2025 | AP

De estos cuatro ganadores, solo Hamilton en 2012 y 2019, y Verstappen en 2024 no ganaron desde la pole position, aunque sí largaron en primera fila desde la P2; en el resto, el poleman sí se quedó con el triunfo. De hecho, en las últimas 15 ediciones, en seis el ganador no salió desde el primer lugar de la parrilla y solo en dos no estuvo en primera fila: Jenson Button en 2011 desde la P7 y Daniel Ricciardo en 2014 desde la P6.

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Canadá 2026?

VIERNES 22 DE MAYO

Prácticas Libres 1 | 10:30-11:30 hrs | Sky Sports y F1TV

Sprint shootout | 14:30-15:14 hrs | Sky Sports y F1TV



SÁBADO 23 DE MAYO

Sprint | 10:00-11:00 hrs | Sky Sports y F1TV

Clasificación | 14:00-15:00 hrs | Sky Sports y F1TV



DOMINGO 24 DE MAYO

Carrera principal | 14:00 hrs | Sky Sports y F1TV