¡Más líder que nunca! Kimi Antonelli gana el GP de Miami; Checo terminó 16to

Andrea Kimi Antonelli no es una promesa, es una realidad. El italiano confirmó que tiene lo necesario para ser un futuro multicampeón de Fórmula 1 y logró su tercera victoria consecutiva este año al imponerse en el Gran Premio de Miami por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.

En la reanudación de la Temporada 2026, las emociones no faltaron en Florida, donde hubo cinco líderes diferentes entre despistes, accidentes y entradas a boxes. Al final fue Antonelli quien, gracias a la superioridad del W17, capitalizó su pole position nuevamente y le dio a Mercedes su cuarta victoria del año, en la misma cantidad de carreras.

Por otra parte, Sergio 'Checo' Pérez mantiene la consistencia con Cadillac. Aunque terminó en la P16 y, al igual que en la sprint, no pudo superar a Fernando Alonso con su Aston Martin, el mexicano por momentos tuvo buen ritmo y progresa poco a poco en su regreso a la parrilla.

Kimi Antonelli celebrando su pole en el GP de Miami | AP

Caos, choques y sustos en la largada de Miami

En lo que va de la Temporada 2026, Miami fue -probablemente- el arranque más emocionante de todos. Antonelli se despistó en la salida y ello permitió a Verstappen y Leclerc superar al italiano, quien además se fue de largo en la primera curva. Sin embargo, el neerlandés hizo un trompo poco después y perdió la oportunidad de colocarse líder.

El monegasco fue quien se quedó con la primera posición y logró mantenerla tras la salida del Safery Car que salió por los accidentes de Isack Hadjar y Pierre Gasly. En el caso del piloto de Red Bull, fue un error propio el que provocó su choque contra el muro en la Vuelta 6 de la carrera.

Por otra parte, Gasly sufrió un accidente aparatoso cuando en la Curva 17, en la batalla con Liam Lawson, el neozelandés lo golpeó por el costado izquierdo. El Alpine se elevó ligeramente por el aire y dio una vuelta completa antes de quedar montado sobre el muro de contención, por lo que salió el auto de seguridad.

Así se volcó el auto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami | AFP

Aunque en la reanudación Leclerc pudo mantener el liderato, conforme avanzó la carrera y entre las entradas a pits, se rezagó contra Antonelli y Norris, que se quedaron en la batalla por la punta. Mientras que el monegasco se enfrascó en una batalla con Verstappen por el último lugar del podio.

Checo Pérez soñó con los puntos en Miami

El Top 10 todavía es un sueño lejano para Cadillac. Sin embargo, por primera vez en su temporada debut, este domingo soñaron con meterse en zona de puntos, cuando Checo Pérez se colocó en el puesto 13 en la primera parte de la carrera.

Charles Leclerc en el Gran Premio de Miami | AP

El mexicano largó desde la P20, pero en la salida ganó tres posiciones más se colocó en la P17, donde le tocaron los accidentes de Hadjar y Gasly. Los abandonos de estos dos pilotos y de Lawson y Nico Hulkenberg, así como el ingreso de algunos pilotos a pits en el Safety Car, le permitieron a Checo colocarse P13, en la cual se mantuvo en la reanudación.

Sin embargo, conforme avanzó las carreras, el bajo rendimiento del MAC-26 quedó en evidencia y pilotos como Verstappen y Gabriel Bortoletto volvieron a superar al tapatío. Además, con su entrada a boxes en la Vuelta 30, Pérez Mendoza perdió un lugar más contra Fernando Alonso, y, aunque por un momento lo recuperó, el asturiano lo superó nuevamente en las últimas vueltas de la carrera.