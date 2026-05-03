Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¡De terror! El auto de Gasly se volcó en el GP de Miami tras choque con Lawson

Así se volcó el auto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami | AFP
Así se volcó el auto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:48 - 03 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La carrera de este domingo tuvo un caótico arranque y el francés sufrió un aparatoso accidente

Uno más a la lista Liam Lawson. Desde su llegada a la parrilla de Fórmula 1, el neozelandés se ha ganado antipatía de un gran sector de aficionados por su "agresiva" forma de manejo que ha provocado más de un choque, el más reciente este domingo con Pierre Gasly.

Tras las dudas de su reprogramación por las condiciones climáticas, el Gran Premio de Miami se largó sin complicaciones, pero con mucho caos. Un trompo de Max Verstappen, un contacto entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto, y un despiste de Andrea Kimi Antonelli, se dieron durante la largada.

Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami 2026 | AP
Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

Sin embargo, fue un poco más atrás que se dieron dos choques que provocaron la salida del Safety Car. Isack Hadjar se fue solo contra el muro, mientras que Gasly salió 'disparado' tras un choque con Lawson que provocó la volcadura del Alpine.

¿Cómo fue el choque entre Gasly y Lawson?

Fue en la Vuelta 6 que Hadjar perdió el control de su RB22 y se estrelló contra el muro, con evidentes gestos de molestia por lo que ha sido un desastroso fin de semana. Pero mientras la transmisión estaba al pendiente del piloto de Red Bull, se dio el accidente de Gasly, cuyo auto quedó montado en el muro de contención.

Así se volcó el auto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami | AFP
Así se volcó el auto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami | AFP

Fue en la Curva 17 que Lawson y Gasly estaban en la pelea por la posición. El francés adelantó por poco al neozelandés, quien -en su afán de mantenerse- no cedió terreno y al llegar a la curva forzó la frenada y contactó por el costado el A526, que se elevó ligeramente y dio una vuelta completa antes de quedar atorado en el muro de contención.

"Estoy bien", aseguró el francés por la radio del equipo, pero evidentemente tuvo que abandonar la carrera. Lawson tampoco pudo continuar, al igual que Hadjar y Nico Hülkenberg, quien sufrió un choque en la largada y a pesar de que trató de mantenerse en pista, debió retirarse.

Lawson con un largo historial de choques

Este incidente se sumó a una larga lista de percances protagonizados por el neozelandés. Su choque con Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México 2024 es uno de los más recordados, pues aunque el tapatío se mantuvo en pista, su rendimiento vino a menos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fernando Alonso y Carlos Sainz fueron otros dos pilotos que sufrieron un incidente con el piloto de Racing Bulls. El asturiano incluso lo criticó por su actitud, misma que consideró que le puede costar su trayectoria en F1, mientras que los aficionados han señalado a Lawson como un piloto imprudente.

Así se vio el choque entre Lawson y Gasly desde el auto del neozelandés | CAPTURA DE PANTALLA
Así se vio el choque entre Lawson y Gasly desde el auto del neozelandés | CAPTURA DE PANTALLA
Lo Último
13:45 VIDEO: Marina asegura 2.1 toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca
13:44 ¿Llega al Mundial? César 'Chino' Huerta vuelve a las canchas tras más de 6 meses fuera
13:36 ¡Noche histórica! Andrade se convierte en nuevo Campeón Global de New Japan Pro-Wrestling
13:30 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
13:10 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
13:06 CURP biométrica 2026: ¿hay fecha límite para tramitarla en México? Esto se sabe
12:57 ¿Estampas del Mundial 2026 fueron creadas con Inteligencia Artificial?
12:26 ¡Más líder que nunca! Kimi Antonelli gana el GP de Miami; Checo terminó 16to
12:10 ¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio en México? Esto dice la ley en 2026
12:01 Christian Nodal registra “El Forajido” y desata batalla legal con su padre por el control de su nombre