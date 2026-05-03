¡De terror! El auto de Gasly se volcó en el GP de Miami tras choque con Lawson

Uno más a la lista Liam Lawson. Desde su llegada a la parrilla de Fórmula 1, el neozelandés se ha ganado antipatía de un gran sector de aficionados por su "agresiva" forma de manejo que ha provocado más de un choque, el más reciente este domingo con Pierre Gasly.

Tras las dudas de su reprogramación por las condiciones climáticas, el Gran Premio de Miami se largó sin complicaciones, pero con mucho caos. Un trompo de Max Verstappen, un contacto entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto, y un despiste de Andrea Kimi Antonelli, se dieron durante la largada.

Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

Sin embargo, fue un poco más atrás que se dieron dos choques que provocaron la salida del Safety Car. Isack Hadjar se fue solo contra el muro, mientras que Gasly salió 'disparado' tras un choque con Lawson que provocó la volcadura del Alpine.

¿Cómo fue el choque entre Gasly y Lawson?

Fue en la Vuelta 6 que Hadjar perdió el control de su RB22 y se estrelló contra el muro, con evidentes gestos de molestia por lo que ha sido un desastroso fin de semana. Pero mientras la transmisión estaba al pendiente del piloto de Red Bull, se dio el accidente de Gasly, cuyo auto quedó montado en el muro de contención.

Así se volcó el auto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami | AFP

Fue en la Curva 17 que Lawson y Gasly estaban en la pelea por la posición. El francés adelantó por poco al neozelandés, quien -en su afán de mantenerse- no cedió terreno y al llegar a la curva forzó la frenada y contactó por el costado el A526, que se elevó ligeramente y dio una vuelta completa antes de quedar atorado en el muro de contención.

"Estoy bien", aseguró el francés por la radio del equipo, pero evidentemente tuvo que abandonar la carrera. Lawson tampoco pudo continuar, al igual que Hadjar y Nico Hülkenberg, quien sufrió un choque en la largada y a pesar de que trató de mantenerse en pista, debió retirarse.

💥 Así ha sido el ACCIDENTE de Gasly, que ha VOLCADO tras una colisión causada por Lawson#F1 #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/E4VbQ5DUVQ — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 3, 2026

Lawson con un largo historial de choques

Este incidente se sumó a una larga lista de percances protagonizados por el neozelandés. Su choque con Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México 2024 es uno de los más recordados, pues aunque el tapatío se mantuvo en pista, su rendimiento vino a menos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

LAP 7/57



Gasly is also in the wall, with the rear of his car resting on the barriers!



The replay shows his Alpine has rolled in a collision with Lawson #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/OGpGxNOZZv — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Fernando Alonso y Carlos Sainz fueron otros dos pilotos que sufrieron un incidente con el piloto de Racing Bulls. El asturiano incluso lo criticó por su actitud, misma que consideró que le puede costar su trayectoria en F1, mientras que los aficionados han señalado a Lawson como un piloto imprudente.