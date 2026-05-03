Alex Ferguson fue hospitalizado tras sentirse mal antes del partido del Manchester United

El histórico exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado al hospital tras sentirse indispuesto antes del partido del domingo de su exequipo ante el Liverpool. El icónico exentrenador del United estaba en Old Trafford para el encuentro, pero se marchó antes del inicio.

La cadena Sky Sports, que tiene los derechos de transmisión, informó que Ferguson, de 84 años, estaba “consciente” y se le estaban realizando “controles preventivos”. La BBC indicó que no se trataba de una situación de emergencia.

Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, en las gradas frente a Alex Ferguson, en un partido de la Premier League | AP

Ferguson sufrió una hemorragia cerebral en 2018 y fue sometido a una cirugía de urgencia, antes de recuperarse. No obstante, los reportes que han salido hasta ahora apuntan a que no hay motivos para preocuparse.

El extécnico asiste con frecuencia a los partidos como local y apareció en redes sociales en una foto tomada en el estadio en la mañana. No obstante, ni el club ni su familia han dado una postura oficial hasta el momento sobre lo ocurrido.

Manchester United vs Liverpool | AP

Sir Alex ganó 13 títulos de la Premier League con el United y dos veces la Champions League durante 26 años y medio repletos de trofeos en el club. En total, conquistó 28 títulos importantes con el United. Se retiró en 2013 tras ganar el último de sus 13 títulos de liga.

Manchester United regresa a Champions League

Con la victoria 3-2 de este domingo ante Liverpool, los Red Devils regresan a la Champions League luego de ausentarse en las dos últimas campañas. Ahora con Michael Carrick, que llegó como interino, los Red Devils regresan al torneo más importante a nivel de clubes.

Alex Ferguson es el entrenador más ganador en la Premier League | AP

Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Kobbie Mainoo fueron los anotadores de Manchester United en el partido de este domingo contra Liverpool. Mientras que por parte de los visitantes, los goles fueron obra de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo.