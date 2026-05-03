¡Noche histórica! Andrade se convierte en nuevo Campeón Global de New Japan Pro-Wrestling

La noche quedó marcada por la contundencia y el simbolismo: Andrade 'El Idolo' se proclamó Campeón Global tras derrotar de manera categórica a Yota Tsuji, en Wrestling Dontaku Night One en Fukuoka, en un combate que llenó con las expectativas.

Desde el inicio, el mexicano mostró una versión dominante, segura y agresiva, imponiendo condiciones frente a un rival que no logró descifrar el ritmo del combate. Tsuji, conocido por su resistencia y potencia, intentó reaccionar con embates físicos, pero fue superado por la inteligencia táctica del mexicano, quien manejó los tiempos con precisión quirúrgica.

Andrade en NJPW l X: njpw1972

¿Cómo selló la victoria?

El momento decisivo llegó en la recta final del combate. Andrade ejecutó un DDT perfecto que dejó a su oponente visiblemente mermado. Sin darle oportunidad de recuperación, conectó su movimiento definitivo, “The Message”, sellando así una victoria contundente que hizo vibrar a la arena y desató la euforia entre los aficionados.

El conteo de tres no solo significó el final del combate, sino el inicio de una nueva era para Andrade. Por primera vez en su carrera, levantó el cinturón de Campeón Global, consolidando un camino que ha estado lleno de retos, reinvenciones y momentos clave que lo han llevado a este punto.

Andrade con su nuevo cinturón l X: njpw1972

Confirma su ‘Grandeza’

Más allá del título, la victoria representa la confirmación de Andrade como una de las figuras más importantes en la historia reciente de WWE. Su paso por la compañía dejó combates memorables, rivalidades intensas y un estilo que combinó técnica, carisma y presencia escénica.

Su evolución ha sido constante. Desde sus primeros destellos en escenarios internacionales hasta convertirse en un referente del talento latino en la lucha libre, Andrade ha construido una identidad propia que hoy lo coloca en la cima. Esta coronación no es casualidad, es la consecuencia de años de trabajo y consolidación.

Para Tsuji, la derrota deja lecciones importantes en su crecimiento como competidor. A pesar de la caída, su presencia en un combate de esta magnitud confirma su proyección y el reconocimiento que ha ganado en la escena global, aunque esta vez se encontró con un Andrade imparable.

Andrade vivió dos etapas en WWE | wwe.com