¡Primer logro de Cadillac! Checo Pérez ha finalizado todas las carreras de F1 este año

Llegar a la Fórmula 1 no es labor sencilla, menos cuando es una estructura que surgió de cero. Sin embargo, Cadillac poco a poco ha solventado esta situación y si bien ahorita está lejos de pelear por puntos, pueden celebrar que Sergio 'Checo' Pérez ha concluido todas las carreras.

Tras su salida, de Red Bull en 2024, el mexicano se quedó fuera de la categoría para la Temporada 2025. Finalmente este año regresó como la apuesta fuerte la escudería de TWG Motorsports y lo ha demostrado, ya que además de una mejora progresiva, ha terminado en una pieza en las cuatro carreras celebradas.

Así le ha ido a Checo Pérez en la Temporada 2026 de F1

El mejor resultado del tapatío hasta ahora fue una P15 en el Gran Premio de China, en el cual cuatro autos no comenzaron y otros tres abandonaron. Esta situación favoreció al mexicano, que justamente ha tenido consistencia y suerte, ya que tampoco ha sufrido ningún choque.

Checo Pérez en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

Por ejemplo, este domingo en el Gran Premio de Miami, Pierre Gasly sufrió su primer abandono del año, por un choque con Liam Lawson. En el caso de Checo, aunque este fin de semana en Florida tuvo un par de batallas con Fernando Alonso, no tuvo ningún percance y finalizó P16.

En esa misma posición terminó en el arranque de la temporada, en el Gran Premio de Australia, mientras que en Japón finalizó P17. Para una escudería nueva, que Checo no quede en el último lugar y que además finalice con el auto sin daños es buena noticia; a lo mucho ha perdido un par de espejos en sesiones de clasificación.

En ese sentido, Pérez Mendoza ha superado a Valtteri Bottas -su compañero en Cadillac- quien se retiró en Melbourne. Incluso pilotos como Max Verstappen, Lando Norris u Óscar Piastri se han perdido alguna carrera o se retiraron, aunque tienen muchos más puntos por la superioridad de Red Bull y McLaren.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

Checo Pérez soñó con los puntos en Miami

El Top 10 todavía es un sueño lejano para Cadillac. Sin embargo este domingo soñaron con meterse en zona de puntos, cuando Checo Pérez se colocó en el puesto 13 en la primera parte de la carrera, con un buen ritmo que ilusionó con la posibilidad de alcanzar el décimo lugar.

El mexicano largó desde la P20, pero en la salida ganó tres posiciones más se colocó en la P17, donde le tocaron los accidentes de Isack Hadjar y Gasly. Los abandonos de estos dos pilotos y de Lawson y Nico Hulkenberg, así como el ingreso de algunos pilotos a pits en el Safety Car, le permitieron a Checo colocarse P13, en la cual se mantuvo en la reanudación.

Sin embargo, conforme avanzó la carrera, el bajo rendimiento del MAC-26 quedó en evidencia y pilotos como Verstappen y Gabriel Bortoletto volvieron a superar al tapatío. Además, con su entrada a boxes en la Vuelta 30, Pérez Mendoza perdió un lugar más contra Fernando Alonso, y, aunque por un momento lo recuperó, el asturiano lo superó nuevamente en las últimas vueltas de la carrera.