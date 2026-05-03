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¡Imparable! Jannik Sinner aplasta a Alexander Zverev y hace historia en Madrid

Jannik Sinner coronándose en Madrid | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:59 - 03 mayo 2026
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El italiano conquistó el Mutua Madrid Open tras una final demoledora, logrando su quinto Masters 1000 consecutivo

El dominio de Jannik Sinner en el tenis mundial ya es una realidad indiscutible. El número uno del ranking firmó una actuación espectacular en la final del Mutua Madrid Open, donde aplastó a Alexander Zverev en sets corridos, consolidando una racha histórica que lo coloca en la cima del circuito.

Una final sin historia en la Caja Mágica

Sinner no dio margen a la sorpresa y resolvió el partido en apenas 57 minutos, imponiéndose con un contundente 6-1 y 6-2.

Desde el arranque del encuentro, el italiano dominó con autoridad, rompiendo el servicio de su rival en múltiples ocasiones y mostrando un nivel muy por encima del alemán, que poco pudo hacer para frenar el vendaval.

El resultado reflejó la enorme diferencia actual entre ambos tenistas, en un duelo que rápidamente se inclinó a favor del número uno del mundo.

Jannik Sinner saluda a Alexander Zverev | AP
Jannik Sinner saluda a Alexander Zverev | AP

Récord histórico en el circuito ATP

Con este triunfo, Sinner logró algo nunca antes visto: convertirse en el primer jugador en ganar cinco torneos Masters 1000 de manera consecutiva.

La racha incluye títulos en París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y ahora Madrid, confirmando una hegemonía pocas veces vista en el tenis moderno.

Además, el italiano continúa ampliando su ventaja en el ranking ATP y se perfila como el gran favorito para los próximos torneos en tierra batida, incluyendo Roland Garros.

Jannik Sinner emocionado | AP
Jannik Sinner emocionado | AP

Sinner, el nuevo dueño del tenis mundial

Más allá del título, lo mostrado en Madrid confirma que Sinner atraviesa el mejor momento de su carrera. Su solidez, consistencia y capacidad para dominar en distintas superficies lo colocan como la referencia actual del circuito.

Incluso su rival, Zverev, reconoció tras el partido la dificultad de competir ante un jugador que hoy parece estar un escalón por encima del resto.

Jannik Sinner celebrando su triunfo en Madrid | AP
Jannik Sinner celebrando su triunfo en Madrid | AP
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