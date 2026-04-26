Sinner avanza con paso firme en Madrid y persigue un récord histórico

El número uno del mundo, Jannik Sinner, se impuso con autoridad al danés Elmer Moller por 6-2 y 6-3 para clasificarse a los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026. Con esta victoria, el italiano extiende su racha a 19 triunfos consecutivos en la temporada.

Jannik Sinner continúa su dominio en el circuito y ya está en los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026. El líder del ranking mundial superó sin contratiempos al danés Elmer Moller en un partido que duró apenas una hora y 17 minutos, con un marcador final de 6-2 y 6-3. Este triunfo no solo representa su decimonovena victoria seguida en 2026, sino que también eleva a 24 su racha de partidos ganados en torneos Masters 1000 desde París 2025.

El italiano se encuentra en una posición inmejorable para hacer historia: busca convertirse en el primer tenista en conquistar cinco títulos Masters 1000 de forma consecutiva. Para Moller, que alcanzó la tercera ronda por primera vez tras la retirada del canadiense Gabriel Diallo, el desafío fue mayúsculo. El danés solo pudo arrebatarle cinco juegos a un Sinner implacable que no dio margen para sorpresas.

Jannik Sinner | AP

Un cuadro favorable en la Caja Mágica

Tras haber levantado los trofeos en Indian Wells, Miami y Montecarlo este año, Sinner tiene la mira puesta en Madrid, un torneo donde su mejor resultado hasta ahora han sido los cuartos de final. La edición de 2026 presenta un panorama despejado para el italiano, ya que las ausencias de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic lo dejan con Alexander Zverev como el principal obstáculo teórico en las fases decisivas.

En la siguiente ronda, Sinner se enfrentará al vencedor del partido entre el británico Cameron Norrie y el argentino Thiago Agustín Tirante. Más adelante, podría protagonizar uno de los duelos más esperados del torneo contra la revelación local, el español Rafael Jódar, un cruce que genera gran expectación entre los aficionados.

Jannik Sinner | AP

A la caza de las grandes marcas

La racha de Sinner en la categoría Masters 1000 es impresionante. Desde el torneo de París en 2025, ha ganado 46 de los 48 sets que ha disputado, cediendo únicamente dos. Además, el italiano persigue otro hito: alcanzar las semifinales en los nueve torneos de esta categoría, una meta que todavía no ha logrado en la capital española.

Su victoria ante Moller consolida su estatus de máximo favorito y lo mantiene en la segunda semana del torneo con la ambición intacta. Sinner, ya consolidado como el referente del tenis mundial, sigue acumulando triunfos y récords que lo encaminan hacia un lugar destacado en la historia de este deporte.