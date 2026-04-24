Fernando Llorente, exjugador español, destaca ahora en el EA7 World Legends Padel Tour

El pasado 17 y 18 de abril se llevó a cabo el US Open del EA7 World Legends Padel Tour New York, en el que participaron figuras del futbol internacional como la leyenda de la España, Fernando Llorente, Luca Toni, Jeremy Ménez, Marco Materazzi y Ludovic Giuly, además de figuras de otros deportes como el basquetbolista Danilo Gallinari.

El español compitió en parejas junto a Marco Materazzi, llegando hasta la final del torneo disputado en el Padel Haus de Brooklyn. Llorente y Materazzi cayeron en la ronda definitiva contra los italianos Luca Toni y Luca Ceccarelli.

Fernando Llorente, exjugador español| AP

Fernando Llorente advierte: será muy difícil que México destaque en el Mundial

Por su parte, en entrevista exclusiva para RÉCORD, el Campeón del Mundo en 2010 consideró que, pese a la ilusión que rodea a México como anfitrión del próximo Mundial, será complicado que la selección logre un papel destacado ante la exigencia del torneo y el nivel de las potencias internacionales.

Llorente destacó el entusiasmo de la afición mexicana, aunque advirtió sobre la dificultad que representa competir en una Copa del Mundo.

“Vi mucha ilusión en la gente, tienen muchas ganas de volver a ser anfitriones del mundial. Creo que sois anfitriones, vais a ser los únicos que por tercera vez lo serán. Y, bueno, mucha pasión de la gente. Con ganas también de que México finalmente pueda crear ilusión en la gente y llegar lejos. Cosa que es muy difícil porque hay grandísimas selecciones, un mundial es muy complicado, pero creo que la gente viene con muchísima ilusión y con muchas ganas de apoyar a la selección en México”, señaló.

Fernando Llorente, exjugador español | AP

El ex atacante también habló de Javier Aguirre de quien aseguró es un gran entrenador muy querido en España y que espera que pueda conseguir avanzar lo más lejos posible con México.

“Sí, tengo un gran recuerdo de él, la verdad. Gran persona, tuve la oportunidad de jugar contra él muchos años cuando estaba en Osasuna. En el Athletic Bilbao siempre me ha parecido un gran entrenador e hizo grandes cosas en España, es querido allí. Y la verdad es que se le tiene cariño. Ojalá, le deseo lo mejor en la Copa del Mundo, ojalá pueda llevar a México lo más lejos posible. Sería algo increíble siendo anfitrión, es una oportunidad magnífica. Y la verdad, sois gente maravillosa, os merecéis una gran alegría”, agregó.