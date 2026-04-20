Yareli Acevedo gana bronce en la Copa del Mundo de ciclismo

La pedalista Yareli Acevedo continúa consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo de pista al colgarse la medalla de bronce en la prueba olímpica de ómnium durante la Copa del Mundo celebrada en Hong Kong.

La mexicana sumó un total de 126 puntos, suficientes para subir al podio en una de las pruebas más exigentes del ciclismo, solo por detrás de la japonesa Tsuyaka Uchino, quien se llevó el oro con 133 unidades, y la danesa Amalie Dideriksen, que obtuvo la plata con 129.

Yareli Acevedo🇲🇽 termina cuarta en la prueba Omnium de la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista de Perth🇦🇺.



Finalizó a cuatro puntos de la medalla de bronce.



Omnium es prueba olímpica y engloba las carreras de resistencia:

Scratch

Tempo

Eliminación

Por puntos.



Yareli se despide… pic.twitter.com/dCjH8ZROKL — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 8, 2026

Regularidad que ilusiona rumbo a Los Ángeles 2028

El resultado no es aislado. Acevedo ha tenido una temporada destacada dentro del serial de la Copa del Mundo, donde ya suma medallas en distintas pruebas, incluyendo un oro en la carrera de eliminación en la etapa de Perth, Australia.

Además, este tipo de competencias otorgan puntos clave para el ranking mundial y forman parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la mexicana apunta a ser una de las principales cartas del país.

Yareli Acevedo en el podio de Hong Kong | AFP

Entre la élite del ciclismo mundial

A sus 24 años, Yareli Acevedo ya es una constante en los podios internacionales, compitiendo al más alto nivel frente a potencias como Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos y China.

Su crecimiento ha sido sostenido en los últimos años, destacando también como campeona mundial en 2025, lo que la coloca como una de las referentes del ciclismo mexicano en la actualidad.

Con este nuevo bronce, la mexicana reafirma su lugar entre las mejores del mundo y mantiene el impulso de cara a los próximos compromisos internacionales.