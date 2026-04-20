WWE: ¿Cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa de lucha libre?

A partir del 20 de abril, WWE tendrá que construir sus historias sin pensar en WrestleMania , ya que será hasta dentro de un año cuando se lleve a cabo la siguiente edición del máximo evento de la empresa de lucha libre.

Sin embargo, a meses de SummerSlam, otro evento que se ha convertido a uno de dos noches, los creativos tendrán que pensar en las rivalidades que se tienen que llevar a cabo para 'el evento más caliente del verano'.

Roman Reigns cerró WrestleMania coronándose como el ganador absoluto | wwe.com

¿Cuál es el siguiente evento de WWE?

WWE ha tenido muchos problemas desde finales del 2025 para crear rivalidades que sean sólidas y creíbles para todos los fanáticos, pero aún así, lograron tener al menos tres combates importantes y buenos que harán que las historias sigan activas, una de ellas, de acuerdo a lo que le pasará a Roman Reigns como nuevo campeón mundial pesado.

Pero cualquier tema que se deba resolver ya sea con ese título, cualquier otro o con una rivalidad sin presea de por medio, podrá llegar a su fin el próximo sábado 9 de mayo cuando Backlash llegue a Tampa, Florida. Este PLE solía llevar el prefijo WrestleMania, ya que contaba las historias acerca de las repercusiones de lo ocurrido semanas antes, pero ahora solamente lleva el nombre por sí solo.

Backlash es el siguiente evento de WWE | wwe.com

A lo largo de dos años, ha habido muchas especulaciones al respecto a los fanáticos mexicanos, pues se ha mencionado que probablemente alguna edición se pueda llevar a cabo en México, rumor que tomó más fuerza con la compra de AAA por WWE, pero con el paso del tiempo eso es algo que parece cada vez más lejano.

¿Cuándo y dónde es el siguiente WrestleMania?

Este es uno de los temas más polémicos de WWE en el tiempo reciente, ya que en este mismo 2026, Royal Rumble, uno de los eventos más relevantes de la empresa tuvo lugar en Arabia Saudita para desagrado de prácticamente todos los fans, pero es un sentimiento con el que tienen que aprender a convivir.

WrestleMania 43 tendrá lugar en Arabia Saudita, pero aún no se revelan las fechas como tal de las dos noches; no obstante, sí se puede saber al menos que, debido al viaje que harán, se tendrán shows semanales incluidos, tanto SmackDown el viernes previo como Raw el lunes posterior.

La mayor batalla del linaje sería el evento estelar de WrestleMania 43 | wwe.com