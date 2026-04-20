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Lucha

¡Esto es lucha! Penta retuvo su campeonato intercontinental en un auténtico clásico de WrestleMania

Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA
Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:13 - 19 abril 2026
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Lo que puede ser la mejor lucha del evento ha dejado al mexicano en lo más alto de la media cartelera de Monday Night Raw

No fue para nada una sorpresa, los fanáticos de WWE esperaban que la lucha de seis por el campeonato intercontinental fuera una de las mejores de las dos noches de WrestleMania 42 en Las Vegas y así fue.

En su segunda aparición en el magno evento, el originario de Ecatepec, Estado de México, demostró por qué es uno de los talentos más sólidos de la actualidad. A pesar de enfrentar a cinco oponentes de alto nivel, Penta logró imponerse y salir con el oro en una de las luchas más intensas de la noche.

Seis luchadores por el campeonato intercontinental | wwe.com

Penta resiste castigo extremo y retiene el título en WrestleMania 42

El combate reunió a figuras como Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Je’Von Evans y Rusev, todos con el objetivo de destronar al campeón. Desde los primeros minutos, la lucha destacó por su ritmo frenético, con el uso constante de escaleras y maniobras de alto impacto que elevaron el nivel de peligro en el ring.

Cada uno de los competidores tuvo su momento para brillar, protagonizando impresionantes vuelos, impactos contra escaleras y dramáticos intentos por descolgar el campeonato. La naturaleza del Ladder Match permitió una serie de spots que arrancaron reacciones inmediatas de los aficionados presentes.

Dragon Lee volvió a hacer el clash que ra de AJ Styles | Captura de pantalla

Penta Zero Miedo no estuvo exento del castigo, recibiendo ataques contundentes como el tradicional 619 de Rey Mysterio. Durante varios lapsos, el campeonato pareció cambiar de manos, pero el mexicano logró resistir cada embate y mantenerse en la contienda.

Un triunfo histórico para Penta Zero Miedo en el escenario más grande

El momento decisivo llegó cuando Penta conectó un poderoso Mexican Destroyer sobre Je’Von Evans, dejándolo fuera de combate. Aprovechando la oportunidad, el mexicano subió la escalera en medio del caos y descolgó el campeonato, asegurando así su victoria.

Con este triunfo, Penta consigue su primera gran victoria en WrestleMania como campeón, consolidándose como una de las figuras más importantes dentro de la WWE. Su desempeño no solo reafirma su calidad dentro del ring, sino también su capacidad para brillar en los escenarios más exigentes.

La victoria en WrestleMania 42 representa un paso clave en la carrera de Penta Zero Miedo, quien continúa elevando el nombre de México en la lucha libre internacional. Su resistencia, técnica y determinación fueron claves para salir victorioso en una de las luchas más demandantes del evento.

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