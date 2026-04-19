¡Lo hicieron las voces! Randy Orton y su brutal patada contra la cabeza de Cody Rhodes

La víbora está en el juego. La Noche 1 de Wrestlemania XLII deJó grande momentos y algunos nuevos campeones, sin embargo, en el Main event del sábado, la Pesadilla Americana, Cody Rhodes, logró retener su título de campeón de WWE ante su mentor, Randy Orton, quien no se fue sin antes dejar una advertencia.

Randy Orton planea seguir con la rivalidad ante Cody Rhodes | Captura de pantalla

¿Qué pasó en la lucha?

En una exhibición de maestro vs alumno, Orton y Rhodes no dejaron nada al azar y tras un combate con un par de intervenciones, el actual campeón logró retener su cinturón de campeón de WWE.

Cody y su Cruce de Caminos sentenciaron la lucha luego de que el Asesino de Leyendas aplicó un RKO a Patt McAfee, quien intervino durante el combate y que cuando parecía llegaría la victoria de Orton, terminó por distraer a la víbora, causando su derrota.

Randy Orton tratará de conseguir su campeonato 15 en su carrera | wwe.com

Cuando la arena coreaba la canción de Rhodes ocurrió lo impensado, Orton logró incorporarse pese al fuerte castigo recibido y con el cinturón de campeón arremetió en contra del campeón que exhausto apenas y podía incorporarse en la lona.

Con Cody en la lona, las voces se hicieron grandes en la cabeza de la víbora, causando que después de casi seis años volviera uno de los peores castigos en la historia de WWE, la brutal patada en la cabeza de Randy Orton.

CAPTURA DE PANTALLA

Rivalidad al rojo vivo

Tras la venganza instantánea de Orton y con su amplio deseo de volver a colocarse el cinturón de campeón indiscutido, todo parece indicar que el castigo a Cody no ha terminado y la rivalidades por el título de WWE apunta a una extensión hasta BackSlash en la ciudad de Tampa.