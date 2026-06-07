Gustavo Preto, presidente de Colombia, respondo a James Rodríguez tras desplante a su hija

La Selección Colombia se encuentra en el centro de una controversia luego de que surgieran críticas y comentarios en redes sociales sobre un supuesto desaire de los jugadores hacia el presidente Gustavo Petro y su hija Antonella durante el acto oficial de despedida del equipo previo al Mundial 2026.

La situación generó un intenso debate en Colombia, especialmente por las imágenes que circularon en redes sociales donde Antonella Petro habría solicitado una fotografía con James Rodríguez mientras los futbolistas realizaban el saludo protocolario a las autoridades presentes en el evento.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | IMAGO7

Federación Colombiana responde a las críticas

Ante la polémica, la Federación Colombiana de Futbol emitió un pronunciamiento en el que rechazó las descalificaciones dirigidas a los jugadores y a sus familiares. El organismo pidió respeto hacia los integrantes de la selección nacional y llamó a evitar interpretaciones que puedan afectar la concentración del equipo.

Las críticas se centraron particularmente en James Rodríguez, capitán de la selección colombiana, quien fue señalado por algunos usuarios de redes sociales de no atender la petición de Antonella durante el acto oficial. Sin embargo, hasta el momento el futbolista no ha realizado declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Por su parte, Gustavo Petro compartió un mensaje en sus redes sociales en el que recordó que James conoció a su hija cuando era pequeña y lamentó que el encuentro durante la despedida del equipo se limitara a un saludo protocolario.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | IMAGO7

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre James Rodríguez?

En su publicación, el mandatario colombiano aseguró que no le agrada el protocolo y expresó que Antonella admiraba al futbolista desde hace varios años. Además, compartió una reflexión sobre los valores personales y el éxito, mensaje que fue ampliamente comentado en plataformas digitales.

En medio de la controversia, Antonella Petro publicó un mensaje de apoyo a la Selección Colombia y manifestó su admiración por James Rodríguez. Con ello, buscó enviar una señal de respaldo al equipo nacional, que ahora concentra sus esfuerzos en su participación en el Mundial 2026 mientras intenta dejar atrás la polémica generada en los últimos días.