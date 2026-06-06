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Futbol

James Rodríguez responde a Antonella Petro tras polémica por foto

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | MEXSPORT
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:18 - 06 junio 2026
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James respondió a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, luego de la polémica por una foto que no pudo tomarse con el capitán de Colombia

James Rodríguez envió un mensaje directo a Antonella Petro, hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de la controversia que se generó en redes sociales por un supuesto desaire del capitán de la selección colombiana durante un acto protocolario.

El futbolista aclaró la situación con un mensaje amistoso, en el que le prometió una fotografía y una camiseta, además de destacar la importancia de mantener la unión alrededor de Colombia antes del Mundial.

James Rodríguez con el jersey del Minnesota United l AP

James Rodríguez promete foto y camiseta a Antonella Petro

Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime ¿dónde te la hago llegar?

Fueron las palabras que escribió James Rodríguez en un mensaje que fue compartido por la joven de 17 años en redes sociales.

El '10' de la selección Colombia también agradeció el apoyo de Antonella Petro hacia él y sus compañeros. "Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial... Nos vemos pronto", añadió el mediocampista junto al emoticono de la bandera colombiana.

La respuesta de James llegó después de que Antonella publicara un video en el que explicó que uno de sus mayores deseos era tomarse una foto con el jugador. La hija del presidente colombiano aseguró que, aunque no pudo conseguir la imagen, se sintió emocionada al verlo y mantiene intacta su admiración por el capitán cafetero.

Antonella Petro recordó su admiración por James Rodríguez

En su mensaje, Antonella Petro recordó que el primer gol que celebró en su vida fue el de James Rodríguez contra Uruguay en el Mundial de Brasil 2014, una anotación de volea que se convirtió en una de las más recordadas en la historia reciente de Colombia.

La joven también contó que desde niña le escribía cartas al futbolista y trataba de imitar algunas de sus celebraciones. Ante ello, James cerró su respuesta con una frase que ayudó a bajar la tensión: "La próxima me hablas más fuerte, abrazo", en referencia a que no habría escuchado su petición durante el evento.

James Rodríguez, durante un encuentro con Colombia en Brasil 2014 | AP

La polémica comenzó durante un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro, en el que se entregó el pabellón nacional a la selección Colombia antes de su viaje a Estados Unidos. En videos difundidos en redes sociales se observa a Antonella acercarse a James aparentemente para pedirle una fotografía y un autógrafo, mientras el jugador continuaba saludando a otras personas en la tarima.

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