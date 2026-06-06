Mundial 2026: posible huelga en Los Ángeles amenaza una de las sedes del torneo

La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta un nuevo desafío a menos de una semana del inicio del torneo. Cerca de 2 mil trabajadores del estadio que albergará varios partidos en Los Ángeles aprobaron una posible huelga tras el estancamiento de las negociaciones laborales con la empresa encargada de los servicios de hospitalidad y alimentos.

La medida fue respaldada por una amplia mayoría de empleados afiliados al sindicato UNITE HERE Local 11, quienes reclaman mejores condiciones salariales, mayor protección laboral y garantías relacionadas con la seguridad de los trabajadores durante el evento.

Interior del SoFi Stadium, estadio mundialista de 2026 | MEXSPORT

Aunque el paro aún no es un hecho, la autorización aumenta la presión sobre las partes para alcanzar un acuerdo antes del inicio de la competencia.

La situación genera preocupación debido a que el inmueble, conocido comercialmente como SoFi Stadium y que durante el Mundial será denominado "Estadio Los Ángeles", tiene programados ocho encuentros de la Copa del Mundo, incluido el partido inaugural de la Selección de Estados Unidos en el torneo.

¿Por qué los trabajadores amenazan con irse a huelga?

Los representantes sindicales aseguran que las conversaciones para renovar el contrato colectivo avanzan lentamente y que todavía no existe un acuerdo sobre temas clave como salarios, subcontratación, automatización de empleos y protección para los trabajadores durante el Mundial.

Por su parte, la empresa encargada de operar los servicios del recinto ha señalado que continúa negociando con el sindicato y que mantiene su intención de alcanzar una solución antes de que comiencen los compromisos mundialistas.

Selección de Estados Unidos | AFP

¿Qué impacto tendría una huelga durante el Mundial 2026?

Aunque los partidos no estarían en riesgo de suspensión, una huelga podría afectar diversas áreas operativas relacionadas con la atención al público, incluyendo servicios de alimentos, bebidas y hospitalidad dentro del estadio.

Diversos reportes señalan que reemplazar a los trabajadores sería complicado debido a los requisitos de acreditación y seguridad exigidos para laborar durante la Copa del Mundo.