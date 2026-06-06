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Futbol

¡Oficial! Leo se pierde la Copa del Mundo con Argentina por lesión

Lionel Messi, Emiliano Martínez y Leonardo Balerdi, con Argentina | IG: @leobalerdi5
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 16:20 - 06 junio 2026
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Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular; su recuperación será de tres a cuatro semanas

A pocos días del comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Argentina ha sufrido una baja sensible. El defensor central Leonardo Balerdi quedó desafectado de la convocatoria tras confirmarse un desgarro muscular.

La lesión se produjo este viernes durante un entrenamiento en el estadio Ellis Field de College Station, Texas. Los estudios posteriores confirmaron una rotura fibrilar en el sóleo de su pierna derecha, una dolencia que requiere un tiempo de recuperación de aproximadamente tres semanas. Este plazo lo dejaría fuera de toda la fase de grupos, que para Argentina finaliza el 27 de junio contra Jordania.

Leonardo Balerdi, con Argentina, en 2019 | IMAGO7

Los posibles reemplazantes

La cuenta oficial de la Selección Argentina en la red social X comunicó la noticia y envió un mensaje de apoyo al jugador: "El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!"

Con la baja del futbolista del Olympique de Marsella, el entrenador Lionel Scaloni deberá elegir un reemplazo de la prelista original de 55 jugadores. La defensa central ya cuenta con nombres como Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi y Cristian 'Cuti' Romero.

¿Quién más se encuentra en la prelista?

Sin embargo, si Scaloni decide mantener la misma estructura, entre los defensores preseleccionados figuran opciones como Luciano Di Lollo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Zaid Romero y Marcos Senesi. No se descarta que el técnico opte por reforzar otra línea del campo en lugar de sumar otro zaguero.

Argentina comenzará su participación en la Copa del Mundo 2026 -en busca de revalidar el título- ante Argelia, en el Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs. El Grupo J también está conformado por Austria y Jordania.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina | AP
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