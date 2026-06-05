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Futbol

¿Dónde ver el Argentina vs. Honduras? Fecha, hora y transmisión

¿A qué hora y dónde ver el Argentina vs. Honduras? l RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:20 - 05 junio 2026
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El Kyle Field será el escenario donde Argentina y Honduras se enfrenten en actividad correspondiente a los amistosos previo al Mundial 2026

Argentina enfrentará a Honduras en un amistoso previo a la Copa del Mundo 2026; un partido donde la albiceleste buscará cerrar con autoridad antes de buscar retener su corona en la cita mundialista. 

Este será el último partido de Argentina previo a su debut en el Mundial 2026, lo que será la última actuación de Lionel Messi en el torneo más importante entre Selecciones. 

La última tarea previo al Mundial 

Argentina y Honduras llegan a este compromiso en busca de dejarlo todo en la cancha, con la albiceleste buscando dar un mensaje de autoridad previo al compromiso de la Copa del Mundo donde debutarán ante Argelia

Argentina llega a este encuentro siendo una de las favoritas para hacerse de nueva cuenta con la Copa, con una selección antaña, pero con sangre joven para tomar la batuta. Los dirigidos por Scaloni debutarán en el Mundial el 16 de junio ante Argelia en el grupo J.

Valentín Barco anotando su primer gol con Argentina en La Bombonera | AP

Por otro lado, Honduras será de las selecciones que ayudan a preparar a otros equipos ante su ausencia en esta edición de la Copa del Mundo. 

Albert Elis con la Selección de Honduras previo al partido ante México en la Concacaf Nations League | MEXSPORT
Albert Elis con la Selección de Honduras previo al partido ante México en la Concacaf Nations League | MEXSPORT

¿Dónde ver el Argentina contra Honduras?

El partido entre Argentina y Honduras se disputará en el Kyle Field de Texas; podrá disfrutarse este 6 de junio a las 6:00 PM (tiempo del centro de México), como parte de la preparación de la Albiceleste rumbo al Mundial 2026. La transmisión estará disponible a través de ESPN y vía streaming por Disney+.

Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7
Selección de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022 | IMAGO 7
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