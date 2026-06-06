¿Cuándo y contra quién debuta Argentina en el Mundial 2026?

Terminó la espera, el reloj está en cero y la afición está lista. La Copa del Mundo 2026 por fin está aquí y su monarca y uno de sus principales protagonistas está listo para hacer su debut en el torneo internacional más importante a nivel de naciones, la Selección de Argentina.

Argentina es el último campeón del mundo | MexSport

¿Contra quién debuta Argentina?

El tres veces campeón del torneo veraniego regresa a uno de sus escenarios favoritos, pues desde tiempos aledaños, el cuadro de la Albiceleste goza de ser una de las favoritas en cada torneo y casi nunca decepciona a los hinchas no solo de su país, sino de todo el mundo.

Con un técnico campeón y con experiencia, la plantilla de Argentina se presenta a tierras mexicanas, estadounidenses y canadienses con un 60% de la generación que logró el máximo galardón en las tierras de Qatar, además de otras estrellas en ascenso.

Messi con Argentina l AP

Luego de cuatro años, la Albiceleste volverá a disputar un juego de Copa del Mundo, luego de protagonizar la mejor final en la historia de las copas del mundo ante Francia en Lusail. Ahora en la ciudad de Kansas, pero con el sueño intacto, Argentina buscará empezar con el pie derecho el camino para ser Bicampeón mundial.

Los pupilos de Lionel Scaloni arrancan la justa veraniega ante Argelia, desde el GEHA Field at Arrowhead Stadium, hogar de los Kansas City Chiefs. Esta será la primera vez que estas dos naciones se ven las caras en la competencia internacional, pues su único antecedente histórico data del 2007, cuando Argentina se impuso 4-3 en un amistoso celebrado en el Camp Nou de Barcelona.

Argentina celebrando el triunfo ante Zambia | AP

¿Bicampeón o decepción?

Tal y como sucedió con Italia en 2010, España en 2014, Alemania en 2018 y Francia en 2022, el equipo campeón del mundo llega como candidato a levantar de manera consecutiva el trofeo de oro macizo de 18 quilates, pero también con el peso de no quedar muy lejos de las expectativas.

A excepción de ‘Le Blues’, los últimos campeones del mundo han sido una decepción en su búsqueda del Bicampeonato mundial, quedando incluso ‘atrapados’ en la Fase de Grupos. Ahora, Argentina buscará replicar lo hecho por Francia y hacer un nuevo Mundial que haga sentir orgullosos a sus ‘muchachos’.