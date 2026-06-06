¡Drama en la Albiceleste! Argentina pierde a figura rumbo al Mundial 2026

Las malas noticias empiezan a sacudir a la Argentina de Lionel Scaloni rumbo a la defensa de su corona en la Copa del Mundo 2026; el combinado Albiceleste tendrá que prescindir de uno de sus defensores luego de una lesión en los entrenamientos.

Se trata de Leonardo Balerdi, defensa que milita en el Olympique de Marsella, quien sufrió una sufrió una lesión muscular y esto ha provocado que se baje de la convocatoria obligando al cuerpo técnico a un posible sustituto.

El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", resalta el posteo de Argentina en redes sociales.

Leonardo Balerdi en el entrenamiento l X:Argentina

¿Messi estará listo para el debut?

De acuerdo con información de Gastón Edul, el atacante estará listo para el debut del próximo 16 de junio en el GEHA Field at Arowhead Stadium de Kansas City ante el conjunto africano dentro del Grupo J donde comparten con Austria y Jordania.

Cabe mencionar que, Lionel Messi presentó una molestia en el isquiotibial izquierdo, que surgió aproximadamente una semana antes de que Argentina, lo que alertó al combinado previo al arranque que espera la afición de la actual campeona.

Lionel Messi con Inter Miami | AP

Todo esto durante el reciente juego del argentino en la MLS en donde Messi fue clave en ese duelo antes de salir con dos asistencias en una noche llena de goles para Inter Miami. Sin embargo, cerca del minuto 71 comenzó a dar señales de incomodidad física y poco después pidió el cambio, algo poco habitual en el argentino, quien casi siempre disputa los partidos completos.

La campeona con sus grandes figuras

El capitán de la Albiceleste estará pisando el césped de su sexta Copa del Mundo en su carrera después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, está última podría ser la del retiro de las justas veraniegas.

Lionel Messi y Emiliano 'Dibu' Martínez en la Copa América 2024 | MEXSPORT