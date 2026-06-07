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Futbol

¡Semillero! Los jóvenes que ha debutado Guillermo Almada

Guillermo Almada, con el Real Oviedo | AP
Ricardo Olivares 18:40 - 06 junio 2026
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El uruguayo ha sido parte importante en distintos procesos formativos

Hablar de Guillermo Almada es hablar de un técnico que no solamente gana partidos y títulos, sino que también apuesta por el desarrollo de jóvenes futbolistas. A lo largo de su paso por Santos Laguna y Pachuca, el entrenador uruguayo se convirtió en uno de los principales impulsores de talento juvenil en la Liga MX, brindando oportunidades a jugadores que hoy son figuras consolidadas o promesas del futbol mexicano.

Durante su etapa en Santos Laguna (2019-2021), Almada impulsó el crecimiento de futbolistas como Omar Campos, Santiago Muñoz, Jordan Carrillo, Alan Cervantes, Eduardo Aguirre, entre otros elementos surgidos de la cantera lagunera. Su confianza en los jóvenes fue una de las características que marcaron su proyecto en Torreón y que incluso llevó a los Guerreros hasta la Final del Guard1anes 2021. 

Jordan Carrillo, con Santos Laguna | IMAGO7

Pachuca, equipo en el que destacó

Sin embargo, fue en Pachuca donde su filosofía alcanzó niveles históricos. Desde su llegada en diciembre de 2021, Almada convirtió a los Tuzos en uno de los equipos que más oportunidades brindó a futbolistas formados en casa.

Entre los jóvenes que recibieron su primera oportunidad en Primera División destacan Pedro Pedraza, Elías Montiel, Alexei Domínguez, Alan Bautista, entre otros.

La apuesta por los jóvenes fue uno de los pilares de un ciclo exitoso que incluyó el título del Apertura 2022, la Copa de Campeones de Concacaf 2024 y el subcampeonato de la Copa Intercontinental. 

Elías Montiel tras anotar su gol | MEXSPORT

El legado internacional 

Incluso, distintas publicaciones internacionales han destacado que una de las principales virtudes de Almada es su capacidad para potenciar talento juvenil y acelerar procesos de formación. 

Más allá de los campeonatos, el legado de Guillermo Almada en el futbol mexicano quedará marcado por la confianza que depositó en las nuevas generaciones. Tanto en Santos como en Pachuca, el uruguayo demostró que la cantera puede competir al más alto nivel cuando existe un proyecto deportivo que le abre las puertas a los jóvenes.

Guillermo Almada, entrenador uruguayo | IMAGO7
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