¡Nueva era! Renato Paiva es presentado como entrenador de Santos

Una nueva era está llegando al Territorio Santos. Renato Piava, entrenador portugués con experiencia en Liga MX fue representado de manera oficial como nuevo técnico de Santos Laguna. El lusitano llega para tomar el lugar del interino, Omar Tapía, quien fuese el encargado del club en el cierre del Clausura 2026.

Presentación de Renato Paiva y su cuerpo técnico con Santos | x:@ClubSantos

‘Quiero transmitir el orgullo que siento’

Desde el Auditorio Orlegi, el presidente del equipo Alejandro Irarragorri Kalb y el director deportivo, Gonzalo Pineda, hicieron oficial la llegada de su nuevo entrenador, destacando la importancia de la llegada de Paiva y su papel fundamental la reestructuración del equipo.

Estamos muy contentos por anunciar y darle la bienvenida a Renato Paiva y a su Cuerpo Técnico. En Renato encontramos un perfil que conoce muy bien a la institución, que entiende lo que necesitamos para salir adelante y construir un proyecto sólido, alineado a nuestra idea y al modelo de juego que queremos desarrollar”, mencionó Alejandro.

Renato Paiva con Santos | x:@ClubSantos

Por su parte, el propio Paiva dio unas palabras en su llegada, el lusitano aseguro que es un orgullo formar parte del equipo verdiblanco, prometiendo que su proyecto buscará darle y transmitir el orgullo por la institución no sólo a los jugadores, sino también a toda la hinchada del norte.

Quiero transmitirle a la afición el orgullo que siento por representar a un Club que es más que un Club; es un representante muy importante de La Laguna y de toda la Comarca Lagunera. Santos Laguna es una institución que, en pocos años, ha construido una historia llena de éxitos, y eso me ilusiona muchísimo como profesional”, confesó Paiva.

¿Cuándo arranca el proyecto de Paiva?

Con el Mundial 2026 en medio y sin un seleccionados en las filas de Santos, Piav tendrá un verano importante y suficientemente largo para poder armar un equipo que pueda competir y ser un rival digno en la liga mexicana, dejando atrás los últimos años que han sido para el olvido.

Estoy consciente de que no es un momento fácil, pero precisamente por eso estamos aquí. Las conversaciones con la Directiva fueron muy importantes para mí; encontré un proyecto serio, una visión clara de cambio y una estructura con mucha ambición. No vengo únicamente a cambiar resultados, vengo a construir un proceso que genere resultados y que permita recuperar una identidad futbolística clara”, añadió.