¡Oficial! Santos confirma la llegada de Renato Paiva como su entrenador

Tras un par de semanas de negociaciones, Santos Laguna logró llegar a un acuerdo para contratar a su nuevo entrenador. Este martes, el club de Torreón anunció la llegada del estratega portugués Renato Paiva rumbo al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El movimiento del conjunto Guerrero llega como parte del proceso de reconstrucción que atraviesa el conjunto lagunero tras varios torneos alejados de los primeros planos de la Liga MX.

Renato Paiva regresará a la Liga MX | IMAGO7

Confirman la llegada

A través de una publicación en redes sociales, Santos confirmó la llegada de Renato Paiva al equipo, asegurando que será clave para el cambio del equipo en busca de regresar a pelear por los primeros puestos.

"Club Santos Laguna anuncia la llegada de Renato Paiva como Director Técnico de los Guerreros. El estratega portugués se incorpora a la institución como parte de la reestructura deportiva del Club, enfocada en fortalecer la metodología de trabajo, potenciar las diferentes áreas deportivas e impulsar un cambio de fondo orientado al máximo rendimiento"

Renato Paiva llegó a México para entrenar al León | X:@clubleonfc

Santos Laguna busca estabilidad tras años de cambios en el banquillo

La llegada de Renato Paiva convierte al portugués en el octavo entrenador de Santos Laguna en los últimos seis años, una cifra que refleja la inestabilidad que ha vivido el club desde la salida del técnico uruguayo Guillermo Almada.

Durante el ciclo de Almada, el equipo logró continuidad deportiva con 105 partidos dirigidos en un periodo de 960 días. Sin embargo, después de su salida, ningún estratega ha logrado mantenerse más de 50 encuentros al frente del conjunto lagunero.

El técnico mexicano Eduardo Fentanes fue quien más se acercó a esa cifra al dirigir 46 compromisos. Bajo su mando, Santos consiguió uno de sus mejores resultados recientes al finalizar en la tercera posición general del torneo, aunque posteriormente quedó eliminado en la ronda de Cuartos de Final.

Jugadores de Santos en lamento en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Renato Paiva y su experiencia previa en la Liga MX

Esta será la tercera experiencia de Renato Paiva dentro del futbol mexicano. El entrenador portugués debutó en la Liga MX durante el torneo Apertura 2022 al asumir el mando de León. Con el conjunto esmeralda finalizó en la séptima posición con 22 puntos, aunque no logró acceder a la liguilla y su etapa concluyó antes de consolidar un proyecto a largo plazo.

Posteriormente, Paiva regresó al futbol mexicano en 2024 para dirigir a Toluca durante los torneos Clausura y Apertura. En ambos campeonatos, los Diablos Rojos mostraron regularidad en la fase inicial, pero quedaron eliminados en la instancia de Cuartos de Final.

Uno de los aspectos que ha marcado la carrera del estratega portugués han sido los procesos cortos en los clubes donde ha trabajado, ya que no ha permanecido más de un año en ninguna de esas instituciones.