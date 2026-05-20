Netflix lanza primer vistazo de “La Captura”, película inspirada en la detención de “El Chapo”

Netflix soltó el primer vistazo de “La Captura”, una película inspirada en uno de los operativos más mediáticos de México: la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.

Las primeras imágenes muestran persecuciones, operativos nocturnos y mucha tensión, dejando claro que la cinta apostará por el suspenso y la acción desde el primer minuto.

La producción estará protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, quienes interpretan a dos policías federales que terminan involucrados en una noche que cambiaría todo.

Alfonso Herrera protagoniza la nueva película mexicana de Netflix basada en hechos reales. / Netflix

¿De qué trata “La Captura” de Netflix?

La historia arranca cuando dos agentes detienen un vehículo sospechoso durante un patrullaje nocturno. Lo que parecía una revisión cualquiera rápidamente se convierte en algo mucho más grande: frente a ellos estaría uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

A partir de ahí, la película sigue el dilema que enfrentan los policías, quienes deberán decidir entre aceptar una fuerte suma de dinero o cumplir con su deber y entregarlo a las autoridades.

Netflix confirmó que la cinta está inspirada en hechos reales relacionados con la captura de “El Chapo”, aunque el enfoque principal estará en la presión y las decisiones de los oficiales involucrados.

La película se enfocará en los policías que participaron en la captura de “El Chapo”. / Netflix

Alfonso Herrera lidera el elenco de la película

En esta producción, Alfonso Herrera interpreta a Arturo Carmona, mientras que Noé Hernández da vida a Héctor Rosales.

La dirección corre a cargo de Chava Cartas, quien ha trabajado anteriormente en proyectos de acción y drama para plataformas de streaming.

Las imágenes reveladas por Netflix ya comenzaron a generar conversación en redes sociales, especialmente por el tono oscuro y la ambientación del operativo.

Así fue la recaptura de “El Chapo” en 2016

Joaquín Guzmán Loera fue detenido nuevamente el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, tras un operativo federal que tuvo impacto internacional.

La captura ocurrió meses después de su fuga del penal del Altiplano, uno de los casos más polémicos en la historia reciente de México.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado en 2016 tras un amplio operativo de inteligencia./ RS

Netflix sigue apostando por historias basadas en hechos reales

Con “La Captura”, la plataforma vuelve a enfocarse en historias inspiradas en sucesos que marcaron al país. Aunque existen otras series y producciones sobre Joaquín Guzmán, esta película busca contar la historia desde la mirada de los policías que estuvieron cara a cara con uno de los criminales más famosos del mundo.