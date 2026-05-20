Mundial 2026: Congo vs Colombia en Guadalajara enciende alerta sanitaria por brote de ébola

A poco más de un mes del arranque del Mundial 2026, autoridades mexicanas encendieron las alertas sanitarias por el partido entre la República Democrática del Congo y Colombia, programado para el próximo 23 de junio en Guadalajara.

La preocupación surge tras el brote de ébola que actualmente afecta al Congo y Uganda, situación que ya llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Ante este escenario, el Gobierno de Jalisco confirmó que aplicará medidas especiales de vigilancia epidemiológica durante la Copa del Mundo.

La OMS declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en Congo y Uganda./ AP

¿Qué medidas aplicarán en Guadalajara por el brote de ébola?

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Gómez, informó que se instalarán filtros de vigilancia sanitaria en aeropuertos, sedes mundialistas y otros puntos de concentración masiva.

Además, las autoridades contemplan monitoreo médico, personal capacitado y áreas de aislamiento en caso de detectar posibles síntomas entre visitantes o asistentes relacionados con zonas de riesgo.

El funcionario pidió responsabilidad a la población y recordó que cualquier persona con síntomas debe evitar acudir a eventos masivos.

Guadalajara aplicará protocolos especiales para el partido entre Congo y Colombia en el Estadio Akron. / AP

México asegura estar preparado ante posibles casos

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, aseguró este martes que México no registra casos de ébola, aunque ya existe una alerta preventiva de viaje para personas procedentes del Congo y Uganda.

El funcionario explicó que el país mantiene vigilancia epidemiológica activa y protocolos especiales para actuar ante cualquier caso sospechoso. “Tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos”, señaló durante la conferencia matutina del Gobierno federal.

¿Cómo se transmite el ébola?

Las autoridades sanitarias recordaron que el ébola no se transmite por vía aérea como ocurrió con enfermedades respiratorias como COVID-19.

El contagio ocurre principalmente por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas infectadas.

La Secretaría de Salud indicó que el riesgo actual para México se mantiene en nivel bajo, aunque los eventos internacionales y la movilidad de viajeros obligan a reforzar la vigilancia sanitaria.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales, recordaron autoridades sanitarias. / AP

El Congo jugará en Guadalajara durante el Mundial 2026

La selección de la República Democrática del Congo disputará en México el encuentro ante Colombia correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

El partido se realizará en el Estadio Akron de Guadalajara, ciudad donde el combinado africano ya había conseguido previamente su clasificación mundialista durante el repechaje internacional.