Inglaterra, preocupada por "ruidos placenteros" en su hotel para el Mundial

A poco más de un año para el inicio del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, las selecciones ya planifican su logística. Mientras algunos equipos definen sus plantillas, la Selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, enfrenta una preocupación peculiar relacionada con su hotel de concentración, The Inn at Meadowbrook en Kansas City.

Thomas Tuchel en un entrenamiento con Inglaterra l AP

QUEJAS POR RUIDOS EN EL HOTEL

De acuerdo a un reporte del diaria alemán Bild, en los últimos meses, el hotel ha sido objeto de diversas quejas. En enero, un huésped llamado Casey Arens criticó las "almohadas y colchones duros como una roca" del establecimiento de cuatro estrellas. Sin embargo, una reseña más específica de 2024, citada por el diario británico The Sun, ha encendido las alarmas.

Frank Banfield, un antiguo cliente, se quejó del ruido proveniente de la habitación contigua. "Ya nos hemos alojado aquí dos veces y en ambas ocasiones nos sorprendió la falta de insonorización. Podíamos escuchar las 'actividades placenteras' de una pareja en la habitación de al lado. Parece que el aislamiento acústico no fue una prioridad en este alojamiento", escribió Banfield.

Arrowhead, sede del Mundial | X: @GEHAField

FA TOMA MEDIDAS AL RESPECTO

Según informa el mismo medio, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) no dejará nada al azar. Para asegurar el descanso de sus jugadores, enviará a Kansas City "kits de sueño" personalizados. Estos paquetes incluyen cubrecolchones y almohadas a medida que se adaptan al cuerpo de cada futbolista, así como almohadas de gel para regular la temperatura.

Además, los kits contendrán máscaras para dormir de diseño ergonómico y tapones especiales para los oídos, diseñados para bloquear cualquier ruido exterior y garantizar un sueño profundo.

Esta no es la primera vez que la FA implementa medidas extraordinarias. Para el Mundial de Rusia 2018, instalaron persianas opacas en su hotel de San Petersburgo. Más recientemente, durante la Eurocopa 2024 en Alemania, el equipo entonces dirigido por Gareth Southgate también utilizó ayudas para dormir.

La importancia del descanso y la recuperación es una prioridad para el nuevo seleccionador, Thomas Tuchel. Durante su etapa en el Borussia Dortmund, el técnico alemán ya colaboraba con expertos en sueño y meditación, como el Dr. Ulrich Bauhofer, demostrando su enfoque meticuloso en cada detalle de la preparación de sus equipos.